Bocairent "ficha" a 71 empresas que no tributaban correctamente y recupera más de 80.000 euros

A lo largo del año 2024, el Ayuntamiento de Bocairent llevó a cabo una acción de inspección tributaria centrada en la revisión de la tasa del 1,5%. Esta responde al uso privativo o el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del espacio público, de forma que afecta a las empresas de telecomunicaciones y de suministros, que tienen la obligación de pagar el 1,5% de los ingresos brutos de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal.

La inspección impulsada por la Concejalía de Recursos Humanos, Económicos y Administrativos se ha llevado a cabo mediante una asistencia técnica externa y ha supuesto tramitar 110 expedientes. A través de estos se ha detectado un total de 71 empresas que no habían cumplido con la obligación de tributar en Bocairent o bien que lo habían hecho de manera incorrecta. “Los 71 casos se han resuelto con una acta de conformidad de las compañías respecto de la propuesta de liquidación del Ayuntamiento”, explica Xavi Molina.

Además, el alcalde de Bocairent señala que “el resultado final ha sido que hemos podido recuperar más de 80.000 euros para las arcas municipales correspondientes a los últimos cuatro años”. En concreto, el informe derivado de la inspección indica que el importe total liquidado es de 84.716,31 euros, que provienen de liquidaciones individuales que oscilan entre los 16.077,33 euros de la superior y los 2,58 euros de la inferior.

Para Molina, “es un acto de justicia”, puesto que “si las vecinas y los vecinos hacen un esfuerzo y cumplen con sus obligaciones fiscales, no puede ser que las compañías eléctricas o de otros suministros no lo hagan”. “Como hemos podido comprobar, en muchos casos, estas lo estaban haciendo mal y esto nos perjudica a todas y a todos; ahora ya saben que en Bocairent estamos vigilantes para salvaguardar el interés general y no perdonar ni un céntimo de aquello que, de acuerdo con el marco legal, corresponde a nuestro pueblo”, concluye el primer edil.