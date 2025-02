La Cursa Solidària de les Dones abre las inscripciones con dorsales a precios reducidos

La Cursa Solidària de les Dones de Ontinyent ha abierto el plazo de inscripciones para la que será la segunda edición organizada y coordinada desde la concejalía de Igualdad, con el objetivo y aspiración de repetir el éxito de la edición de 2024, en la que participaron más de 1200 personas. Una edición que volverá a contar con dorsales a precios muy reducidos, de 2 euros sin camiseta o 5 euros en camiseta.

Las inscripciones se podrán hacer hasta el 25 de febrero con camiseta y hasta el 2 de marzo sin camiseta y solo con dorsal. El precio de inscripción es el mismo que el año pasado, 5 euros por la modalidad con camiseta, de los cuales un euro va destinado a las entidades que forman parte del Consell de les Dones y dos euros sin camiseta, de los que también un euro tendrá el mismo destino.

Las inscripciones están ya abiertas por internet en la página web de multideporte, pudiendo escogerse nuevamente entre dos pruebas: una carrera competitiva de 5 km o una marcha/andada no competitiva de la misma distancia, con idéntico recorrido urbano que los últimos años, pasando por la calle Mayor, la Plaza la Concepción, calle Sant Antoni, puente de Santa Maria o mirador de Sant Rafel, entre otros, con un tiempo máximo para completarla de una hora y media.

La prueba competitiva es para mujeres a partir de 18 años, mientras que a la no competitiva pueden participar mujeres de cualquier edad, así como hombres nacidos hasta el 2019, y también podrán ir acompañadas de perros. La regidora de Igualdad, Paula Soler, explicaba que “la camiseta es atemporal, es la misma que la del año pasado, cosa que me gustaría destacar porque así las mujeres que ya la tienen y participaron el año pasado pueden utilizarla este año”. Como novedad, explicaba que, “como queremos que la participación sea intergeneracional, hemos hecho camisetas desde la talla de un año, es decir, todos los niños y niñas que participen y quieran tener esta camiseta, podrán adquirirla para esta edición”. También se quiere romper la brecha digital y aproximar la carrera a todas las mujeres que no tienen la facilidad para hacer el uso de la inscripción en línea, abriéndose inscripciones presenciales los días 19 de febrero en el centro de mayores de Sant Rafel, el 20 de febrero en el Centro Cívico del Llombo y el 21 de febrero en el Centro Cívico de Sant Josep, siempre de 10 a 13:00 horas.

Como novedad de este año, las personas recibirán en el momento de recogida del dorsal o la camiseta recibirán una bolsa de tela. El reparto de dorsales se hará en el Museo Textil el viernes 7 de marzo de 18:00 a 20:30 horas y el mismo 8 de marzo de las 11:00 hasta las 13:30 horas. Se contará con un punto de incidencias el mismo día de la carrera, desde las 8:30 hasta las 9:30 horas en la plaza Mayor para resolver aquellas posibles incidencias que pueda haber.

La regidora de Igualdad, Paula Soler, valoraba muy positivamente el impulso dado a la carrera con las novedades implementadas el año pasado, puesto que “era la primera vez que desde el ayuntamiento se organizaba la carrera, en un tiempo récord conseguimos una alta participación, que esperamos que se vuelva a dar en una jornada lúdica y de reivindicar en positivo, porque en el día de la mujer tenemos que celebrar y también reivindicar”. Soler tenía palabras de agradecimiento para las diversas entidades y personas que colaboran, especialmente a la speaker de esta edición, Àngela Montés Silvestre, maestra de Infantil del Colegio Público Carmelo Ripoll, pregonera de las Fallas de Sant Josep, y también Embajadora Mora en 2017, “un referente como mujer, madre, festera y muchas cosas más”. También tenía especiales palabras para el centro ocupacional, que "un año más nos han elaborado los trofeos de la carrera", y a las empresas colaboradoras, como son MD Estudio y Lurbel con los premios para las ganadoras; en la Escuela de Música Ad Libitum, a la Agrupación Musical de Ontinyent y el Centro Comercial El Telar con los puntos de animación y avituallamiento; así como a la Asociación Fotográfica de Ontinyent y a las concejalías de Servicios Municipales, Sostenibilidad y Seguridad Ciudadana.