Expectativas en la segunda vuelta

El otro día un aficionado me preguntó si el Olímpic era líder, le contesté que no, me miró sorprendido y me preguntó cómo era posible si lo gana todo. Mi contestación fue: los demás también ganan.

Se acaba de iniciar la segunda vuelta y empiezan a aclararse las cosas. Hay mucha igualdad, ha quedado definido un grupo de ocho, del que forma parte el Olímpic y el próximo rival, el Independiente, con seis puntos de diferencia entre el primero y el último, y que lucha por el puesto de ascenso o los de promoción. Y otro grupo, con los demás, que lucha por la permanencia.

Nadie da el brazo a torcer. Eso es bueno porque no se ha destacado nadie y todos tienen su opción, también el Olímpic. Nadie es invencible y todos pueden ganar a todos.

Nueva dinámica

Eso es bueno porque el Olímpic ha ganado a muchos de ellos y puede volverlo a hacer en la segunda vuelta. Eso es bueno porque no todos tienen la dinámica que lleva el Olímpic. Los de Xàtiva ya han pasado su particular «travesía del desierto».

Bueno es porque empezamos a jugar en otros campos. Bueno es porque, ante el Carcaixent, hubo gestos, como los gritos de algunos aficionados desde la grada, que presagian una recuperación de aficionados y de implicación con el paso de las jornadas.

O sea, ¡bueno es! Y si ganamos al Independiente, ¡todavía será mejor!

