El Olímpic afronta un partido decisivo para subir puestos ante un rival directo

El Olímpic jugará este sábado a las 16.30 horas en Alacant ante el Independiente un partido decisivo para subir puestos en la clasificación y ante un rival directo del que sólo les separa un punto. Esta jornada se juega otro partido entre dos rivales también directos, el Novelda Unión recibe el Tavernes. Oportunidad para subir puestos en la clasificación.

El entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, no podrá contar con Ekedi, Lucho y Mauro Melo, que estará todavía un par de semanas fuera. Sin embargo, hay una nueva alta, buscada, de un jugador, un delantero. El partido es “igual de complicado que los anteriores, pero hay una diferencia: es el de esta jornada”. Respecto al rival, Rueda ha advertido de que son de los que “mejor intentan hacer fútbol, intentan jugar, con atacantes peligrosos”. El técnico no tiene el once claro y da valor a los cambios, que hasta el momento están dando goles decisivos, como el último de Gio, el de Quintana o el de Francesc.

La nueva alta es la de un jugador pretendido por el club, un delantero centro: Vicent Soler Tortosa, “Soler”. Llega procedente de la UD Canals y ya tiene la ficha, por lo que estará disponible para el entrenador del conjunto de Xàtiva. El nuevo fichaje tiene 28 años y es de Llanera de Ranes. Aunque la situación de la UD Canals es delicada y su plantilla escasa, su secretario técnico, Fran Giménez, ya explicó que si se conseguía incorporar jugadores a su plantilla no se iba a oponer a la marcha de Soler. La pasada semana se incorporó al Olímpic el jugador serbio Ognjen, nacido en Belgrado y también delantero. Por el contrario, el club de Xàtiva ha explicado el buen trabajo del portero del juvenil Alexandrov y que no se está buscando un segundo portero.

Rueda ha hablado de una “buena semana” tras la victoria ante el Carcaixent. El técnico será operado el día 18 de su rodilla y deberá guardar reposo, utilizar muletas, “pero me olvidaré de los dolores”.

El club también ha comunicado que este viernes se iba a pagar la nómina del mes de enero, cumpliendo con el compromiso adquirido y que se han presentado en tiempo y forma la documentación, y eso incluye haber abonado un requerimiento de Hacienda, para acceder a las ayudas del Ayuntamiento de Xàtiva. Aunque cualquier incorporación es buena ha reconocido que no le parecen muchos los 5 pases de media temporada que se han adquirido.

Benigànim y l’Olleria

El Benigánim quiere mantener la buena dinámica de las últimas jornadas, que le han permitido situarse en tercera posición en la tabla, y este domingo (12 horas) visita al Paterna con el objetivo de sumar los tres puntos para mantenerse en los puestos de arriba. Delante tendrá a un equipo con una situación totalmente distinta, es tercero por la cola, y necesita el triunfo para escapar de los puestos de descenso. También a domicilio jugará l’Olleria, que visita este domingo a las 11:30 horas al Torrevieja.