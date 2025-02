El Atzeneta y Sergio Campos separan sus caminos tras la derrota ante el Roda

El Atzeneta afrontaba el pasado sábado un partido muy importante ante el CD Roda, con el único objetivo de romper la mala dinámica de resultados que arrastraban desde el 8 de diciembre, última fecha en la que consiguieron sumar los tres puntos con la victoria en la Nucia (2-3). El rival que visitaba el Regit no era el ideal para romper la racha negativa, los castellonenses llegaban con opciones de conquistar el liderato. El partido empezó bien para el equipo taronja, con un penalti a su favor antes de llegar al cuarto de hora. Raúl Botía se encargó de transformar la pena máxima para adelantar a los suyos (1-0). Los locales seguían en la tónica habitual de las semanas anteriores, siendo un equipo que generaba, pero sin fortuna, con el gol. A los 38 minutos de partido, el colegiado señaló un nuevo penalti, en este caso favorable a los gualdinegros. Charly Meseguer no fallaba desde los once metros y devolvía la igualdad al marcador (1-1). El susto antes del paso por los vestuarios fue para el Atzeneta que vio cómo Montejano estrellaba un balón en el larguero con un disparo lejano. Tras el descanso, el partido se puso cuesta arriba para los de la Vall d’Albaida. A los 10 minutos de la reanudación, Nizar rompía de nuevo la igualdad en el electrónico (1-2). El Atzeneta, por debajo en el marcador, intentó por todos los medios buscar el gol de la victoria, acumulando ocasiones que no materializaron. Se llegaba al final del encuentro con un Atzeneta que volvía a perder (1-2).

Sergio Campos deja de ser el entrenador del Atzeneta tras la mala racha de resultados. / Atzeneta UE

Tras la mala racha de resultados en los dos últimos meses, el club comunicó en la tarde del domingo que el entrenador, Sergio Campos, terminaba su etapa como entrenador taronja. La dirección deportiva del club ya ha encontrado al nuevo inquilino del banquillo del Regit. El elegido es Fran Giménez “Frangi”, jugador del Atzeneta hasta el día de hoy que cuelga las botas para hacerse cargo del equipo. Frangi, natural de Canals, tras superar una lesión que le había mantenido apartado de los terrenos de juego en los últimos meses, estaba volviendo a competir, pero ante esta oportunidad ha decidido dar el salto a los banquillos. El canalense cuenta con una amplia trayectoria como jugador en equipos como Canals, Alicante y Olímpic, entre otros. Como entrenador, ha dirigido al Olímpic “B” en segunda regional y se encontraba, en la actualidad, ejerciendo como director deportivo en la UD Canals. Frangi debutará como nuevo entrenador del Atzeneta UE el próximo fin de semana visitando al Benidorm.

Por su parte, el Ontinyent 1931 visitó a la Vall d’Uixó en lo que era un duelo directo en la clasificación. Los castellonenses hicieron valer su condición como locales para arrancar el partido siendo protagonistas y sumando la primera acción de peligro, a los 2 minutos, que atajó Marcos Leganés. Pero los locales no se rindieron y siguieron atacando hasta que consiguieron abrir la lata en el minuto 20 con el tanto de Morón (1-0). Los de Roberto Bas reaccionaron y Pablo Francés tuvo una buena oportunidad para empatar el duelo, que se fue al descanso con la mínima ventaja local (1-0). Tras el paso por los vestuarios y con cambios en los esquemas blanc-i-negres, llegó el gol del empate. Chimo Reig centró un buen balón que Casti remató al fondo de la red (1-1). El Ontinyent 1931 se atrevió a más y Cambreta protagonizó una buena acción individual que no encontró rematador. Los de la capital de la Vall d’Albaida estaban decididos a darle la vuelta al marcador, pero en el tramo final del encuentro llegó el segundo gol local. En el minuto 87, la Vall d’Uixó botó un córner y Año volvió a adelantar a los suyos en el marcador (2-1). Sin tiempo de reacción, el Ontinyent 1931 volvió de tierras castellonenses de vacío.