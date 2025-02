Benigànim vive una jornada histórica con la celebración del IV Centenario de la Beata Inés

Era una cita muy esperada por los vecinos de Benigànim y rompió todas las expectativas, superando todas las cifras de participación y asistencia. El pasado domingo 9 de febrero la población de la Vall d’Albaida vivió una jornada histórica con la celebración del IV centenario del nacimiento de la Beata Inés. Precedido por unos días repletos de solemnidades religiosas como un novenario y actos lúdicos y culturales, como la exposición de arte sacro en la parroquia y la ruta de la Beata teatralizada.

Misa pontifical presidida por el arzobispo de València, el pasado domingo en Benigànim. / Juan Antonio Boluda

Llegaba el gran día, la fecha exacta, 9 de febrero, también domingo se cumplían los 400 años del nacimiento de una mujer que marcaría el rumbo de la historia del pueblo en particular y de la iglesia valenciana en general, ya que fue la primera mujer en ser beatificada de esta archidiócesis. El día empezaba al alba con la tradicional despertà, seguida de incesantes volteos de campanas de todas las iglesias de la población, que anunciaban la gran solemnidad de la Misa de Pontifical y Comunión general ante el monasterio en el que vivió la Beata y donde se conservan sus principales reliquias, presidida por el arzobispo de València, Enrique Benavent, que en su homilía destacó los valores de sencillez y humildad de Inés de Benigànim, repasando fragmentos de una de sus biografías, la que fue publicada en 1882 y escrita por su confesor, Felipe Benavent, cura de la parroquia de Benigànim y confesor de la Venerable. Tras la celebración litúrgica, el representante de la iglesia valenciana, atendiendo a la petición del párroco de Benigànim Antonio Martínez, apeló ante una multitudinaria y abarrotada plaza, por la oración y el reconocimiento confirmado de alguno de sus milagros para poder verla santa.

El arzobispo de València, Enrique Benavent, en la misa en honor a la Beata Inés, en Benigànim. / Juan Antonio Boluda

Si por la mañana llegó un goteo constante de devotos y visitantes en peregrinación a Benigànim, ya por la tarde la multitudinaria procesión fue una de las principales y más grandes notas del día, miles de ciudadanos abarrotaron las inmediaciones de la Parroquia San Miguel y la iglesia de la Beata para contemplar la salida de las imágenes que habían pernoctado en la parroquia formando parte de la exposición del IV centenario, traídas por peregrinos de diferentes parroquias y cofradías para procesionar junto a la Beata Inés, en un acontecimiento tan especial, entre las que estaban, el Cristo de Carcaixent, la Beata Inés de Benicull, la Esperanza de Guadasséquies, Santa Ana de Bellús, la Santa Faz de Llutxent, el Nazareno de la Pobla del Duc y el Santísimo Cristo del Mont Calvari del Genovés, entre otros muchos estandartes y los titulares de Benigànim, el Cristo de la Sangre y la Divina Aurora, con todos ellos y la anfitriona, la Beata Inés.

Procesión del cuarto centenario del nacimiento de la Beata Inés, en Benigànim. / Juan Antonio Boluda

Una procesión histórica y extraordinaria, que recorrió iglesias y templos de Benigànim y los lugares vinculados a la vida de la Beata. Todos los vecinos de la población trabajaron desde hace días confeccionando guirnaldas y otros adornos para engalanar la totalidad del recorrido procesional. Siguiendo la costumbre de las procesiones en honor a la Beata, se escenificaron momentos de su vida por decenas de vecinos voluntarios para ilustrar el recorrido con la vida y experiencias místicas de la humilde religiosa.

Escenificación de la vida de la Beata, en la procesión de Benigànim. / Juan Antonio Boluda

Una magna procesión, como jamás se había conocido en Benigànim. Una manifestación de expresión popular y de fervor religioso sin precedentes, que culminó con una apoteósica llegada de las imágenes, entre efusivos aplausos y vítores, adornada por un espectacular disparo piromusical de fuegos artificiales a ritmo del pasodoble dedicado a la Beata Inés, sin duda uno de los momentos más emotivos de la jornada, donde no pudo faltar el cumpleaños feliz. Son 400, y cuatro siglos no se cumplen todos los días, aun así la Beata Inés está más viva y presente que nunca, y no, no ha sido una celebración festiva al uso, paradójicamente vivimos en una sociedad que cada día parece menos católica y más laica. En ese contexto no deja de sorprender la grandeza de esta mujer religiosa del siglo XVII, humilde y sencilla, de la orden de las agustinas descalzas de San Juan de Ribera, la Beata Sor Josefa María de Santa Inés continúa llenando de contenido cada día más si cabe las páginas de la historia de Benigànim para su mayor gloria y eternidad. Esa es la gran diferencia entre lo temporal y lo eterno, y la Beata Inés lo es.