Convocan varias charlas informativas sobre la ley de libertad educativa en municipios de la Costera

Famílies pel valencià de La Costera ha coordinado varias charlas informativas sobre la nueva ley de libertad educativa que está promoviendo la Generalitat. Así, hoy habrá un encuentro a partir de las seis y media de la tarda en el centro cultural Calixte III de Canals. Mañana la cita tendrá lugar en el mismo horario en el CEIP Déu dels Socors de Rotglà i Corberà. El jueves 13 de febrero se ha coordinado una reunión informativa en el CEIP Carles Salvador de Barxeta -a partir de las seis de la tarde- y el martes 18 tendrá lugar un encuentro similar en la escuela de Novetlé a partir de las siete de la tarde.

Desde del colectivo Famílies pel valencià de La Costera exponen que "consideramos que la nueva ley ha generado varios debates y preocupaciones en las familias y en la comunidad educativa por los problemas que se derivarán de su aplicación. La consulta a las familias sobre la lengua base ha generado inquietudes, puesto que, en función del porcentaje de familias que eligen valenciano o castellano, se crearán grupos con una distribución que podría perjudicar la presencia del valenciano en la educación. Además, se cuestiona qué sucede con el alumnado que, por cuestiones de ratio, no puede ser incluido en el grupo de la lengua de su elección, poniendo en entredicho la verdadera libertad educativa promesa por la ley".

También lamentan "la desprotección del uso del valenciano en la escuela, algo que es preocupante. Según un informe de la Universitat de València, la ley desprotege el uso instrumental del valenciano en la escuela, llevando esta lengua a una minorización más grave de la que ya sufre. Esto podría propiciar un marco de organización escolar desequilibrado que no garantice el logro de la competencia oral y escrita en ambas lenguas oficiales. También queremos informar a la sociedad que existen normas legales que justifican que la nueva ley no hace honor a su nombre de libertad educativa. No respeta el concepto de libertad educativa".

Y desde el colectivo defienden sus posiciones con argumentos legales: "Esta ley no respeta plenamente la libertad educativa por qué supone un claro intervencionismo. Se cuestiona si el gobierno autonómico está asumiendo un papel demasiado determinante en el modelo educativo, sin dar suficiente voz a las familias. Algunas actuaciones educativas podrían limitar nuestros derechos lingüísticos como valencianohablantes. El marco legal que nos ampara no es respetado en la ley Rovira. La Constitución Española (1978) en el Artículo 3.1 dice: El castellano es la lengua oficial del Estado, pero se reconocen las otras lenguas cooficiales en las comunidades autónomas correspondientes. En el Artículo 3.2: Garantiza la protección y respecto a la riqueza lingüística de España como patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Así mismo, el Estatuto de Autonomía en el Artículo 6: Reconoce el valenciano como lengua propia. Garantiza el derecho de los ciudadanos a usarlo y obliga los poderes públicos a garantizar la enseñanza, uso y protección. En cuanto a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV, 1983). Esta ley establece el derecho de los valencianos a recibir la enseñanza en valenciano y promueve su normalización en todos los ámbitos. En el Artículo 19: Garantiza que el alumnado pueda estudiar en valenciano si así lo decide. En relación con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada por España, compromete el Estado a proteger las lenguas cooficiales y promover el uso en educación y otros ámbitos públicos".

"Queremos remarcar que la libertad educativa no significa la supresión de derechos lingüísticos. Tiene que garantizar que nuestros niños tengan acceso en una educación en su lengua propia. Cuando no se respetan estas condiciones: se vulnera el derecho a estudiar en valenciano, se desprotege una lengua minorizada (contraviniendo el espíritu de la Carta Europea y la legislación autonómica) y Se perpetúa una situación de desigualdad lingüística", apostillan.

Algunos Ayuntamientos y Consells Escolars Municipals -como Xàtiva y Ontinyent- ya se han plantado contra la nueva ley educativa que quieren impulsar desde la Generalitat por sus posiciones respecto al uso del valenciano en las aulas: