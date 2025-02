Encuentran un zorro muerto y con una pata amputada en una zona natural de Montaverner

Es un claro caso de maltrato animal. Las imágenes que acompañan a esta noticia no son agradables. Una voluntaria de la asociación Animalistes Vall d’Albaida (AVA) encontró el pasado sábado por la mañana la pata amputada de un animal en una zona natural de Montaverner. Según relatan fuentes de la entidad, viajó hasta el lugar de los hechos para dar un paseo con sus perros por el río. Es un terreno con varios senderos naturales ubicado entre las poblaciones de Montaverner y Bufali, aunque pertenece al término municipal de dicha población de la Vall d'Albaida. Estaba realizando dicho paseo con sus mascotas cuando realizó el macabro hallazgo. Pasaban de las once de la mañana. La voluntaria avisó a sus compañeras de la entidad y decidió aclarar lo que había sucedido: "Pensaba que era de un perro, al ver las almohadillas. Estuvo unos 20 minutos buscando y encontró el cadáver de un zorro con la pata amputada puesto encima de un tocón. No fue agradable".

La voluntaria es veterinaria de profesión y ha decidido hacer un informe sobre lo ocurrido en aras de presentar una denuncia: "Parece ser que tiene dos agujeros de escopeta. Estamos a la espera de recibir el informe para confirmarlo todo", exponen desde AVA.

La situación también ha sido denunciada por la entidad Free Fox, con sede en Madrid. Alicia Roa, su presidenta, ha atendido a Levante-EMV y ha detallado que tienen intenciones de colaborar con la denuncia: "Nuestra sede está en Madrid, pero tenemos voluntarios de toda España. Vamos a colaborar en todo lo posible. El informe de la autopsia permitirá afinar los detalles, pero todo apunta a que recibió dos impactos con una escopeta y que luego colocaron el cuerpo adrede. Como una especie de trofeo o provocación".

"Antiguamente, creían que si colgaban un zorro cerca de los gallineros disuadían a los animales de ir por esa zona. Pero, es algo que no tiene ningún sentido. Es un caso de maltrato animal extremo. Queremos que encuentren al culpable", ha expuesto Roa.

Zorra con una flecha clavada

En mayo del año pasado, desde AVA denunciaron que alguien había clavado una flecha a una zorra que había sido vista en varias ocasiones por los alrededores de una urbanización de Ontinyent. Algunos testigos apuntaban que el ejemplar estaba enfermo y las voluntarias de la entidad animalista realizaron varias batidas para dar con su paradero: "No sé supo lo que pasó al final. No dimos con ella. Está claro que alguien le disparó y la maltrató, pero no conseguimos dar con la zorra herida y rescatarla".

Desde Free Fox también han recordado ese caso en una publicación compartida por redes sociales: "La asociación Animalistes Vall d’Albaida nos avisó de que se habían encontrado a este pobre zorrete muerto sobre el tronco de un árbol y con una pata amputada. Aunque estamos a la espera de que una veterinaria haga un informe, todo apunta a que es otra muerte más intencionada y absolutamente cruel. Una vez se realice el informe, dicha asociación procederá a realizar una denuncia con el apoyo de Free Fox. Os recordamos que es en esta misma zona donde nos avisaron de una zorrita con una flecha atravesada a la que se buscó y se buscó sin éxito. No vamos a permitir más la presencia de psicópatas ni de sus cómplices campando por nuestros montes y dañando a nuestros compañeros de planeta. El silencio, la inactividad,mirar a otro lado porque no nos guste ver imágenes desagradables, restarle importancia o banalizar con estas barbaridades, nos hace cómplices. Las víctimas son ellos y nuestra obligación es exponer públicamente todo lo que se les hace. Que todo lo que sucede se sepa".

¿Un tercer caso?

Desde AVA lamentan lo sucedido y también quieren que se depuren responsabilidades. De hecho, exponen que una mujer de nacionalidad inglesa les ha compartido una foto por redes sociales en las que se ve a otro zorro colgado: "Nos dice que fue tomada en l'Olleria en mayo del año pasado. Debemos confirmarlo, pero podría ser un tercer caso. Estamos a la espera de hablar con ella y tener todos los detalles. Si se confirman ya serían tres los casos. Y solo de los que sabemos algo", apuntan.