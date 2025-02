El Xàtiva Voleibol masculino suma un punto pese a la derrota en Arenys de Mar

Derrota de los equipos del Club Voleibol Xàtiva que militan en la liga de plata española, la superliga2, aunque el conjunto masculino arrancó un punto en la cancha del Arenys de Mar, de Barcelona, al ceder por la mínima, 3-2, mientras que las chicas del equipo femenino disputaron un gran partido contra el Medsur Finestrat, pero perdieron por 1-3.

El partido entre el Ahora Vóley Xàtiva femenino y el Medsur Finestrat no pudo tener mayor igualdad, aunque finalmente cedieron las setabenses por 1-3, con parciales muy igualados (25-27/11-25/25-23/25-27). En el encuentro disputado el pasado sábado en el pabellón de voleibol de Xàtiva, correspondiente a la jornada 15 de la segunda categoría del voleibol español, cualquiera de los dos equipos pudo haberse llevado la victoria. Las de Xàtiva dejaron un buen sabor de boca, lucharon lo indecible, cayendo con honor ante un gran equipo visitante que no falló en los momentos decisivos del primer y cuarto set, y que cuenta con jugadoras de talla internacional. Desde los inicios del primer set las de Xàtiva salieron muy activas, las de Finestrat aguantaban bien, aunque con ligera ventaja setabense (10-8). La igualdad se iba haciendo patente (19-19). En ese momento un lance en el que el árbitro se equivocó en contra de las locales, hubo muchas protestas, adelantando a las visitantes 19-20 y obligando a las de Xàtiva a solicitar tiempo muerto. Inasequibles al desaliento, las de Xàtiva volvieron a adelantarse en momentos emocionantes (22-20) teniendo que solicitar tiempo muerto el Finestrat. Lucharon ambos conjuntos, llegando al 24-24, pero ganaron las visitantes (25-27). Mazazo para las locales, que lo acusan en el segundo set, que tuvo claro color visitante, sabiendo gestionar una ventaja creciente en el marcador. En el tercer set, de nuevo se vuelven a igualar las fuerzas, las setabenses se emplean a fondo, pero las visitantes también (11-11), así hasta el final. Con 22-22 los técnicos setabenses solicitan tiempo muerto para serenar los ánimos y con el 23-23 serían las de Finestrat las que pedirían el tiempo muerto. Un final apretado que se llevan las de Xàtiva por 25-23. En el cuarto set de nuevo las fuerzas siguieron igualadas, el Finestrat quería cerrar el partido para no pasar apuros (14-17), pero con mucho coraje las de Xàtiva logran empatar (22-22). Se juega al límite y la emoción está presente con el 24-24. Dos ataques contundentes del Finestrat acaban con el sueño del quinto set por 25-27. Se acaba el partido con buen sabor de boca por el partido realizado.

Por el Xàtiva jugaron Sandra Martínez, Carolina Paladino, Taina Ferrer, Lucia Ferri, Iasmin Cojocariu, Noelia Giacomino, Paulina Peruga, Martina Ponzinibbio, Andrea Belaunzaran, Camila Belaunzarán. Las máximas anotadoras por el conjunto setabense fueron Taina Ferrer (18), Paulina Peruga (17), y Martina Ponzinibbio (12).

El Familycash Xàtiva VB masculino afrontó un largo desplazamiento a tierras catalanas, donde cedieron por la mínima, 3-2 (25-22/21-25/21-25/25-20/16-14) contra el Cratevo Arenys de Mar en partido correspondiente a la jornada 15 de la superliga2 masculina, disputado el pasado sábado en el CEM Fondo de les Creus de Arenys de Mar (Barcelona). A los de Xàtiva les costó entrar en el partido (5-0) y tuvieron que pedir tiempo muerto para intentar frena la mala racha. Se recuperan y consiguieron el empate 13-13, forzando al máximo. Atravesando una fase de igualdad, serían los catalanes los que se adelantarían al final con buen ataque y bloqueo (25-22). En la segunda manga tomaron el control los setabenses con un juego más fluido y efectivo (8-10) provocando el primer tiempo muerto de los locales. Los de Xàtiva no dejarían la ventaja y ganaron por 21-25. El tercer set fue bastante clave y los de Xàtiva le habían tomado el pulso al partido, mientras que los locales cometieron algunos errores no forzados (18-21) y obligados a solicitar su segundo tiempo muerto. Los ataques imparables de Guillem García adelantaban a los de Xàtiva, que consiguieron remontar el partido (21-25). Sin embargo, los catalanes no se iban a resignar fácilmente, tras unos momentos muy igualados (6-6) en el cuarto set. Los de Xàtiva querían cerrar el partido, pero los del Arenys estuvieron más acertados en ataque y forzaron el set de desempate. En el quinto set un comienzo avasallador de los locales (5-1) obligaba a los técnicos setabenses a parar el partido. Poco a poco los de Xàtiva fueron recuperando posiciones arriesgando lo indecible y poniendo un incierto 13-12 en el marcador. Se llegaba al 14-14 con las espadas en alto y mucha emoción, cualquiera de los dos equipos podía llevarse el set y el partido, sin embargo, fueron los catalanes los que tuvieron el mayor acierto (16-14) utilizando el factor cancha.

Por el Xàtiva jugaron Borja Reyes, G. García Roca, F. García Roca, Daniel Mata, Nadir Neme, Sergio Peñalver, Matías Romero, Sergio Crespo, Héctor Sala, Pablo San Félix y Pol Benlliure. Los máximos anotadores setabenses fueron Guillem García con 25 puntos, Héctor Sala (13), Sergio Crespo (12).

Resultados categoría base

Nuevas Victorias en las primeras divisiones autonómicas. El Ahora Voley Xàtiva de la primera división autonómica femenina ganaban por un contundente 0-3 en Paterna (12-25/10-25/23-25) y conseguían los tres puntos en juego. Doble enfrentamiento del Xàtiva Juvenil Masculino de la primera división autonómica, el viernes ganaron por 0-3 contra el CV Vinalopó, mientras que el domingo cedieron por 0-3 ante el CV Elche.

En Iniciación al rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el Xàtiva cadete femenino de la primera división volvió a conseguir los tres puntos tras vencer por 3-0 al CV Gandia en un partido cómodo, que las sitúa como líderes de la competición. Derrota del Xàtiva cadete masculino de la primera división autonómica, plantaron cara al CV Elche, pero no supieron redondear los finales de set.

En la segunda división cadete femenina derrota del Xàtiva ante el CV Altea por 1-3. Derrotas del Carralero Xàtiva segunda división infantil femenino en su doble enfrentamiento contra el Racing playas de San Juan. Lucharon los del Dental Carralero Xàtiva Infantil masculino de primera división contra el Elche, pero perdieron en la liga autonómica por la clasificación a la Final de la Comunidad Valenciana.