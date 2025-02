El PP de Xàtiva denuncia el "abandono" de la Torre d'en Lloris

El Partido Popular de Xàtiva, con su portavoz Marcos Sanchis al frente, ha visitado la pedanía de la Torre d'en Lloris junto a varios concejales del grupo municipal, atendiendo la llamada de la alcaldesa pedánea, la también regidora del PP Inma Signes, para conocer de primera mano "los graves problemas que afectan a la zona". Durante la visita, se constataron "numerosas deficiencias en infraestructuras y servicios básicos", que, según los populares, "evidencian el absoluto abandono por parte del gobierno municipal liderado por Roger Cerdà".

Uno de los problemas más urgentes es el suministro de agua potable. En marzo de 2024, hace casi un año, un informe de Salud Pública prohibió el consumo del agua en la pedanía debido a su mala calidad por la excesiva presencia de plaguicidas. "El alcalde lleva un año diciendo que se está trabajando en ello sin resultados", afirman desde el PP.

"La situación es inaceptable. No puede ser que en nuestra ciudad haya ciudadanos sin acceso a agua potable y que el ayuntamiento no haga absolutamente nada para solucionarlo", sostiene Marcos Sanchis.

El equipo de gobierno anunció la instalación de un filtro de carbono para atajar la problemática, junto con la instalación de contadores en las viviendas. En el último pleno ordinario celebrado hace dos semanas, el alcalde reveló que las últimas analíticas del agua han arrojado resultados positivos para que esta pueda consumirse, a la espera de que esta mejoría se confirme y Salud Pública permita restablecer la normalidad.

Inundaciones constantes por el desbordamiento de la acequia

Otro de los problemas recurrentes que sufre la Torre de Lloris es el desbordamiento de la acequia cada vez que llueve. Esta situación genera inundaciones en viviendas y caminos, causando molestias y peligros para los vecinos." A pesar de las continuas quejas, Roger Cerdà sigue sin tomar cartas en el asunto, demostrando una vez más su falta de interés por los problemas de la pedanía", insisten los populares.

La alcaldesa pedánea muestra el estado de la acequia a Marcos Sanchis y Eduardo Llopis. / PP Xàtiva

El descontrol de las colonias felinas en la Torre d'en Lloris es otro grave problema que, a juicio del PP, "pone de manifiesto la inacción del ayuntamiento". "En los últimos meses, han aparecido gatos muertos en las calles, lo que ha generado alarma entre los vecinos, tanto por razones de salubridad como de bienestar animal. Sin embargo, el gobierno de Cerdà no ha adoptado ninguna medida eficaz para frenar esta situación, permitiendo que el problema se agrave día tras día".

Respecto a este asunto, en el último pleno la regidora de Gestión de Residuos, María Beltrán, remarcó que en el nuevo contrato de limpieza adjudicado a FCC que acaba de entrar en vigor se contempla la retirada de cadáveres de animales, por lo que prometió soluciones en ese sentido.

Por su parte, la regidora de Medio Ambiente, Susana Gomar, afirmó en la misma sesión que las competencias referentes a la gestión de las colonias felinas "son de la alcaldesa pedánea", en respuesta a una pregunta formulada por Inma Signes. "En Annahuir y Sorió funcionan muy bien las colonias felinas, no entiendo por qué la alcaldesa pedánea no se pone en contacto con las personas que dan comer a gatos para que los cuiden, porque si ayudamos a otras pedanías no entiendo por qué no en la Torre", prosiguió Signes, que en cualquier caso hizo una llamada a la alcaldesa pedánea para "hablar y ponernos en contacto" con tal de encontrar soluciones a las demandas planteadas.

Un lavadero con amianto

Por otra parte, el PP de Xàtiva también pone el foco en que el lavadero de la Torre d'en Lloris" presenta un techo de fibrocemento que contiene amianto, un material tóxico prohibido por la Ley 7/2022, que obliga a su retirada inmediata". "Según el Real Decreto 396/2006, la eliminación de este material debe realizarse con estrictas medidas de seguridad, sin embargo, el Ayuntamiento de Xàtiva no ha tomado ninguna acción para eliminar este peligro para la salud de los vecinos", critican desde la oposición.

"Es inaudito que el alcalde permita la presencia de amianto en una instalación de uso público sin hacer absolutamente nada. Están incumpliendo una ley del Estado y siguen de brazos cruzados", sostiene Marcos Sanchis.

Para los populares, "el parque de la pedanía es otro ejemplo más del abandono municipal". "Las palmeras están completamente secas y sin que el gobierno socialista haya realizado labores de mantenimiento o reposición. El estado de dejadez es evidente, privando a los vecinos de un espacio de esparcimiento digno", mantienen

Inma Signes, alcaldesa pedánea de la Torre de Lloris, ha expresado el "malestar" de los vecinos: "Los habitantes de la Torre se sienten completamente abandonados por el alcalde Roger Cerdà. Son demasiados problemas sin resolver y el ayuntamiento ni siquiera se digna a venir a dar la cara. Necesitamos soluciones inmediatas", asegura.