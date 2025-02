El Olímpic recibe al Paterna con la mira puesta en los puestos de promoción

El CD Olímpic afronta un nuevo partido de liga en La Murta, donde este domingo a las 16.30 horas recibirá al Paterna. El grupo sur de la Lliga Comunitat se ha dividido en dos: los que luchan por el ascenso y los que lo harán por eludir el descenso. El Paterna está en la disputa de la permanencia. Tras perder 1-2 ante el Benigànim es antepenúltimo, pero en la primera vuelta fue capaz de derrotar a los de Xàtiva por 1-0. El Olímpic quiere subir puestos a la espera de que no todos sus rivales ganen.

El entrenador José Manuel Rueda no podrá contar con los lesionados Ekedi y Mauro Melo, junto con Lucho. Además, es seria duda Tobías, que dejó el último partido con molestias. Como ya es norma, el técnico no adelanta el once. De la actual plantilla hay un único jugador que no ha disputado ningún minuto, el delantero Soler, aunque ha sido el último en llegar, “veremos a ver como acaba la semana, está todavía en adaptación, pero podría entrar en la convocatoria”, ha dicho el entrenador del club de Xàtiva en la previa.

Semana “con buenas sensaciones y con ganar de jugar”. Así está la plantilla según Rueda, quien no está preocupado por las ocasiones que no se aprovecharon en el último partido, pues “generamos ocasiones y unas veces entra y otras no. A veces es cuestión de suerte”.

Más que hacer bueno el empate de última jornada ante el Independiente, “la Murta debe ser un fortín y no podemos dejar de sumar puntos”. El técnico del Olímpic mantiene su línea y afirma que “estamos intentando inculcar una idea y la gente está respondiendo. Toca seguir trabajando e intentar ganar cada domingo el partido”, ha declarado. Está contento porque “cuando le das la oportunidad a un jugador éste responde”. Rueda no espera facilidades del rival, que además de necesitar los puntos, sabe de la motivación extra que supone ganar en La Murta. Desde el club de Xàtiva esperan que el estadio vaya recuperando espectadores.

Si no hay cambios de última hora el entrenador pasará por el quirófano el próximo martes para acabar con sus problemas de rodilla. En las próximas semanas deberá utilizar muletas.

Benigànim y l’Olleria

El Benigánim, líder de la clasificación, recibe este domingo a las 17 horas al Gandia, en un encuentro en el que los de la Vall d’Albaida buscarán una victoria para mantenerse en lo alto de la tabla. Enfrente tendrán a un equipo necesitado de triunfos, ya que ocupa la penúltima posición. L’Olleria, por su parte, recibe también el domingo, a las 16:30 horas al colista del grupo, el Eldense B.