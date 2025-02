La procesionaria prolifera en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal

Es una situación que se viene repitiendo durante los últimos tiempos. Y es una consecuencia más del imparable cambio climático. Solamente hace falta pasear por una zona natural para observar grandes bolsas de procesionaria en los pinos, así como orugas de notables dimensiones en el suelo: incluso, te puedes tropezar con ellas si no vas con cuidado. La plaga se ha expandido en los espacios naturales de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. Y ayuntamientos como Xàtiva, Ontinyent y Canals no han dudado a la hora de tomar medidas -tal como han hecho en años anteriores- para intentar minimizar problemas. Cualquier prevención es poca.

Fuentes del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ontinyent atendieron ayer a Levante-EMV y explicaron que "actuamos solo en los pinos de los parques y espacios verdes de titularidad municipal. Antes, hacíamos tratamientos de control biológico, pero ahora está más regulado y es más complicado realizarlos. Lo que hacemos actualmente es quitar las bolsas a primera hora, que es cuando los gusanos están dentro, y eliminarlas".

"Las acciones en el término municipal las realiza la Consellería, son los competentes y titulares de los terrenos. Otros años han hecho actuaciones de tratamientos fitosanitarios en los pinos, colocación de barreras físicas o trampas de feromonas. Este año hemos hablado con el agente forestal de la zona. Nos dijo que habían hecho tratamiento fitosanitario en la subida de Sant Esteve y el Torrater", prosiguieron las mismas fuentes.

Actualmente, el consistorio de la capital de la Vall d'Albaida está revisando 500 pinos ubicados en zonas del casco urbano para tener una lectura detallada de la situación: "Todavía estamos revisando y actuando. Como la retirada de bolsas es manual y en altura, es más compleja. Estamos actuando en todos los parques, jardines y zonas verdes urbanas públicas donde hay pinos, incluyendo los patios de los centros educativos o áreas caninas, por ejemplo. No creemos que haya mucha más procesionaria que otros años, pero hay que prevenir".

La situación en Xàtiva

Andrés García, del departamento de Medio Ambiente de Xàtiva, analizó la situación en la capital de la Costera. Así, explicó que este año "se están tratando algunos pinos con endoterapia. Hablamos de una técnica por la que se pone un líquido en la savia del árbol, es un insecticida. El árbol lo chupa, llega a las hojas y cuando las orugas las comen, mueren. También se han instalado unas 90 trampas de confusión sexual. Cuando sale la mariposa se emite unos aromas que las confunde y no se puede reproducir".

Desde el consistorio setabense remarcaron que la procesionaria es más numerosa en la costa del Castell: "El año pasado ya hablamos con la Generalitat del tema. Les comentamos que nosotros hacemos los tratamientos dentro de las zonas o estancias de titularidad municipales. Nos comentaron que los pinos de la costa del Castell está en zona urbana y que el tratamiento era nuestro, yo creo que se equivocan. Es algo imposible de abarcar con nuestros recursos. Hemos actuado en sendas cercanas de la carretera y dentro del castillo, por ejemplo. También en jardines y zonas donde hay pinos en instalaciones municipales. Es imposible cubrir todo, los ayuntamientos no llegamos".

"Es un tema que tiene que ver con la naturaleza. Ahora, se ha desbordado por el tema del cambio climático. Hablamos de una oruga de la que también se alimentan pájaros. Eso sí, tiene su peligro, hay que ir con cuidado, con los niños controlados y con las mascotas atadas si paseamos por un espacio natural", expuso.

La procesionaria, una plaga que se expande en las zonas naturales / Perales Iborra

Cajas nido para pájaros

El portavoz del Ayuntamiento de Xàtiva también comentó que el Ayuntamiento quiere reforzar la instalación de cajas nido para atraer pájaros que se coman las orugas: "El carbonero es un ejemplo. Es algo natural y queremos prevenir. Debemos incentivar la llegada de fauna auxiliar que nos ayude a controlarlos. Los pinos no tienen cavidades donde puedan anidar. El año pasado pusimos 15 cajas nido y ahora el objetivo es poner todas las que se puedan en años venideros. Buscamos soluciones basadas en la naturaleza", comentó.

La situación en Canals

Ricardo Carbonell, concejal de Medio Ambiente de Canals, también explicó las acciones realizadas por el consistorio: "En primer lugar, hemos estado haciendo limpieza de senderos. Hemos contado con dos empresas diferentes. En los lugares de la senda donde había plaga se ha hecho eliminación de bolsones. En alguna zona de la Serra Grossa se ha actuado, pero no podemos abarcarlo todo y es responsabilidad de la conselleria. Las condiciones de este año han favorecido que en esa zona se vean más".

Carbonell incidió en el trabajo realizado en el casco urbano: "En las zonas en las que se ven bolsones se actúa. Creo que este año se han visto lo mismo que otros años o, incluso, menos. También se ha actuado en algún colegio o algún parque, allí donde se ha solicitado. Por ejemplo, en el colegio José Molla se han quitado un par de bolsones, así como en la zona de la ermita. Este verano ya se actuó y se hizo un repaso en zonas perimetrales. Y ahora también se hará un repaso a la zona de les Moles".

Fase 5 de desarrollo

El propio ayuntamiento de Canals publicó hace días una alerta en sus perfiles oficiales en redes sociales hablando sobre la procesionaria: "Mucha precaución durante las próximas semanas hasta la primavera en nuestros entornos naturales porque la procesionaria se encuentra en la fase 5 de su desarrollo y baja de los árboles al suelo, donde puede ser peligrosa para personas y animales. Recomendamos evitar los pinares, sobre todo con mascotas, que son más vulnerables. Para los humanos, el contacto con la procesionaria provoca urticaria, que puede requerir tratamiento médico. En caso de reacción grave, acudid al Centro de Salud".

"Si se transita por una zona con pinos, como por ejemplo las sendas que recorren la Serra Grossa (Portalet, Herradura, Túnel), la manga larga y los pantalones largos previenen el contacto. La concejalía de Medio Ambiente, a través de una empresa especializada en control de plagas, está actuando en parques periurbanos y en las áreas recreativas más concurridas del pueblo para reducir la presencia de procesionaria. Aún así, recomendamos estar alerta", prosiguieron.

Consultado sobre la situación actual, Ricardo Carbonell explicó que "parece que sí hay plaga en las zonas naturales más grandes. Hemos hablado con el agente forestal sobre el tema. No sabemos si se hicieron todos los tratamientos que correspondías. Nosotros priorizamos actuaciones en zonas como los colegios o los parques, pero no podemos abarcar la Serra Grossa, por ejemplo. No es competencia nuestra".