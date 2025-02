Vivir en el casco antiguo y asociarse

Hace unos días se presentó públicamente la asociación “Casc Antic, Digne i Viu” de Xàtiva, que venía ejerciendo algunos años como plataforma cívica, denunciando la situación de precariedad y abandono de este valioso espacio de la ciudad y especialmente el grave problema de la red de agua potable y de saneamiento municipal.

Despertó interés la presentación, con gran asistencia de público, la ausencia de representantes del gobierno municipal y la presencia de los de la oposición, algo que lamentablemente viene siendo habitual en las iniciativas ciudadanas, no vinculadas ni tuteladas por partidos políticos, de reivindicación del centro histórico de Xàtiva. Suele suceder que los candidatos y candidatas a la alcaldía llenan sus discursos electorales de soflamas vacías sobre la recuperación del casco antiguo, firmando manifiestos con fotos, y luego cuando llegan al gobierno municipal lo prometido no se cumple y, a la inversa, cuando se pasa del gobierno municipal a la oposición.

El nacimiento de esta asociación se podría enmarcar en un movimiento cívico, que se ha acelerado en los últimos años en muchas ciudades históricas españolas, marcando un punto de inflexión en la situación de desamparo en la que se ven los habitantes de los olvidados cascos antiguos, sin que la administración local, la principal responsable, adopte medidas efectivas para solucionar los graves, estancados y crecientes problemas de la vida cotidiana en estos espacios, que son el corazón histórico de estas ciudades y no se pueden entender sin ellos, ni hubiera sido posible su crecimiento y expansión.

Es esperanzadora para el centro histórico de Xàtiva la demanda vecinal que ya comienza a estar organizada, con el creciente apoyo de personas que no viven allí pero que se muestran preocupadas, valoran y quieren una notoria mejora de su situación después de décadas de abandono y desinterés de los distintos equipos de gobierno municipal, continuando los problemas que sufre de despoblamiento y nulo fomento para que la gente vuelva a habitarlo, dificultad de la vida de las personas mayores, tráfico infernal y suciedad, movilidad, seguridad, cierre de comercios y servicios, deterioro del patrimonio histórico, problemas de convivencia derivados de la saturación incontrolada en la actividad de los locales de ocio, drogadicción y conductas incívicas, que siguen latentes y sin una posible solución a la vista.

Hasta ahora la voz y la opinión del poco vecindario que resiste heroicamente, tratando de vivir en el segundo centro histórico más extenso e importante de la Comunitat Valenciana, asediados por una degradación progresiva y consentida, apenas se ha podido escuchar. Se ha optado reiteradamente por no atender sus quejas en aras de vergonzosos cálculos electorales por el número de potenciales votantes, o de intereses falsamente justificados en una actividad económica de unos pocos particulares que no repercute, ni de lejos, en el conjunto general. Los perjuicios, justificados como mal menor por la poca población afectada, son siempre en detrimento suyo, pero recientes sentencias, que vienen a poner, blanco sobre negro, esta flagrante falta de diligencia municipal en garantizar la convivencia y el respeto, están comenzando a cambiar esta dinámica perversa. Tras lustros de marginación y ninguneo, es la hora de las personas en el casco antiguo de Xàtiva. Ha llegado el tiempo de alzar la voz por parte del colectivo vecinal y de todas aquellas personas orgullosas del corazón histórico setabense, de manera asociativa y hasta las últimas consecuencias, para detener los excesos, los incumplimientos siempre en contra de la parte más débil y la consciente e interesada inacción de los políticos que gobiernan la ciudad. La nueva asociación puede pasar del dicho al hecho. Aún no es tarde.

