El Atzeneta pierde en los últimos minutos del encuentro ante el Benidorm

Fin de semana negativo para los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación. Atzeneta cosechó una derrota en su visita al Guillermo Amor y el Ontinyent 1931 vio interrumpida su buena dinámica de resultados en el Clariano con la derrota ante el Castellonense.

Fran Giménez se estrenó como entrenador taronja el sábado en Benidorm, con un estadio alicantino que presentaba una buena entrada. Los locales no tardaron mucho en festejar el primer tanto. Ayoze disparó desde media distancia, un lanzamiento que no parecía demasiado complicado para el portero, pero Ferri no pudo atajar el esférico y supuso el gol azulón (1-0). El partido se complicaba muy pronto para los visitantes y el Benidorm quería afianzar el trabajo defensivo, cosa que complicaba el juego de los de la Vall d'Albaida. Se llegó al descanso con la ventaja mínima local (1-0). Tras el paso por los vestuarios se vieron minutos de juego más igualados y con pocas opciones. A los 52 minutos de partido, una genialidad del Atzeneta devolvió la igualdad al marcador. Tras una acción a balón parado, el delantero Raillo cazó el rechace de forma acrobática para batir al guardameta benidormense y poner las tablas en el marcador (1-1). El segundo periodo transcurrió sin apenas peligro y, a falta de 6 minutos para el final, Morgado ejecutó un pase en profundidad hacia Yaros que ganó el espacio y el mano a mano con Ferri para poner en el electrónico el definitivo 2 a 1.

El domingo fue el turno para el Ontinyent 1931 que recibió en casa al Castellonense. La tarde arrancó de forma emotiva con el reconocimiento que se le hizo al guardameta Cristian, quien defendió los intereses de los de la capital de la Vall d’Albaida y anteriormente del Castellonense. Una vez sonó el silbato, la batalla se libraba en el césped del Clariano y muy pronto los de la Ribera dieron un golpe que más tarde se convirtió en definitivo. A los 11 minutos, un balón a la espalda de la defensa blanc-i-negra lo aprovechó el delantero Germán para batir a Marcos Leganés y abrir el marcador (0-1). Poco más que contar de la primera parte que se vivió sin ritmo y con el conjunto de Iñaki Rodríguez muy cómodo sobre el terreno de juego y el electrónico a favor. Tras el paso por los vestuarios, el Castellonense plantó una muralla defensiva sólida y los locales intentaban penetrarla con centros al área sin rematador o un disparo de Llario desviado. Los de la Ribera intentaban matar el partido a la contra, pero los de Roberto Bas supieron defender la situación y con el paso de los minutos generar más peligro sobre la portería de Coronado. Fluixà tuvo una de las ocasiones más claras con un remate que se estrelló en el palo. Llario de nuevo buscó portería, pero se encontró con el guardameta del Castellonense que salvaba a los suyos con una buena parada. Fluixà de nuevo fue protagonista con un balón que se topó con el travesaño. El encuentro finalizó con 10 jugadores para cada equipo y con los tres puntos que se escaparon del Clariano.

Al final de la jornada no surgió el efecto deseado del cambio en el banquillo del Atzeneta, que se encomiendan al duelo del próximo fin de semana en casa para revertir la situación. Por su parte, el Ontinyent 1931 ve cortada su buena dinámica como locales y con falta de acierto de a cara a portería que les priva de conseguir un resultado más positivo.