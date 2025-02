El Olímpic gana al Paterna en un partido marcado por el desplome de un jugador rival

El partido del pasado domingo en la Murta entre el Olímpic y el Paterna, con victoria para los de Xàtiva por 2-1, estuvo marcado por el desplome de un jugador del conjunto visitante. En el minuto 22, Héctor Antonio se desplomó y tuvo que ser atendido por una ambulancia en el terreno de juego, y posteriormente evacuado del campo. El árbitro del partido, Javier Alcalde, describió en el acto del encuentro lo sucedido de esta manera: “En el minuto 22 del partido, el jugador visitante con dorsal 24 se deja caer súbitamente al suelo y pide una ambulancia, es atendido por el personal sanitario de ambos equipos y al reconocer la gravedad de la situación se solicita la presencia de personal médico al público. El delegado de campo solicita la presencia de una ambulancia. Por este motivo el partido se detiene durante 20 minutos”. La ambulancia accedió al centro del campo, desde donde se evacuó al jugador entre los aplausos de los espectadores.

No fue un buen partido, pero el Olímpic sumó los tres puntos. Cuando sucedió el desplome del jugador del Paterna, el conjunto de l’Horta ganaba por 0-1. Tras la reanudación del juego, que estuvo parado unos 20 minutos, los de Xàtiva empataron de penalti, por mediación de Francesc, y el rival perdió a un jugador por doble amonestación. El árbitro prolongó el primer tiempo 22 minutos. Al inicio del segundo tiempo, Carles Vidal completó la remontada del Olímpic.

Tras el partido, el entrenador, José Manuel Rueda, se mostró “contento por el resultado, pues el objetivo era sumar los tres puntos, pero no puedo estarlo por los últimos veinte minutos, así no me gusta que juegue el equipo”. Rueda reconoció que el equipo “no ha sabido jugar el partido, gestionar la superioridad numérica, algo similar a los que nos pasó ante l’Olleria, pero con la diferencia de que entonces era mi primer partido en el banquillo, pero ahora ya llevamos semanas de trabajo”. En esta ocasión, a diferencia de otros partidos “los jugadores que salieron en la segunda parte no cambiaron la dinámica del equipo”.

Así que se presenta una semana “para recalcar lo que no hemos hecho bien”. Debutó el último fichaje, Soler. Rueda ya ha dado minutos a todos los jugadores de la plantilla.

Los de Xàtiva se enfrentarán en la próxima jornada al Gandia, en el Guillermo Olagüe, para luego jugar dos partidos contra dos equipos que le preceden en la tabla: primero recibirá al Novelda Unión y después visitará Torrevieja.

Con esta victoria ante el Paterna, el equipo de Xàtiva ha subido a la sexta posición del grupo y sigue a cinco puntos de los líderes, Benigànim y Novelda, y a tres de la promoción de ascenso.

El Benigànim celebra la victoria Gandia con la que se mantiene líder. / Benigànim CF

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim se mantiene en lo alto de la clasificación tras ganar el pasado domingo al Gandia por 2-0. Tras una primera parte igualada y sin goles, Josep abría el marcador para los locales en el minuto 58. Dos minutos después, Balbastre hacía el segundo para el conjunto ganxut, que mantuvo la ventaja hasta el final. Los tres puntos sumados permiten al Benigànim seguir como líder del grupo.

L’Olleria se impuso 3-1 al colista, el Eldense B, en un partido dominado por los de la Vall d’Albaida. A los diez minutos de juego, Yeray adelantaba a los locales. El jugador de l’Olleria fue el gran protagonista del encuentro, anotando las tres dianas del conjunto vidriero. Antes del descanso hacía el segundo y con el 2-0 se marchaban al descanso. Tras la reanudación, el Eldense B recortó distancias, pero en los últimos minutos de partido Yeray firmaba un triplete y daba la victoria a l’Olleria, que sube a la novena posición de la tabla, con 24 puntos.