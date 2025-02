El Consell d'Educació de l'Alcúdia de Crespins pide la retirada de la consulta de la lengua base

En la reunión celebrada este martes 18 de febrero, el Consell Municipal d'Educació de l'Alcúdia de Crespins ha decidido posicionarte en contra de la Ley educativa propuesta por la Consellería de Educación para la regulación de la libertad educativa.

La propuesta ha salido adelante tras ser planteada por Compromís per l'Alcúdia de Crespins, que también ha conseguido el respaldo para solicitar a la Conselleria de Educación la retirada del proyecto de orden por la cual se convoca el procedimiento de consulta para elegir la lengua base aplicable a partir del curso 2025/2026.

Varios representantes de la comunidad educativa han manifestado el malestar y la preocupación por esta nueva ley que implicará "cambios bruscos en los centros educativos" y, como consecuencia, "la vulneración del derecho de los alumnos a ser competentes en ambas lenguas", aseguran desde Compromís.

En la propuesta planteada se subrayan aspectos negativos de la orden como el conflicto lingüístico que plantea, situando el debate en la elección entre valenciano o castellano y no en el ámbito de la pedagogía; la ineficiencia, al no garantizar que se haga efectiva la libertad de elección; o la no consideración de situaciones especiales, entre otras.

A partir de estos y otros argumentos, la propuesta solicita, no solo la retirada del proyecto de orden, sino también realizar acciones positivas en favor del valenciano, considerar las aportaciones de la comunidad científica y abrir un proceso de diálogo con la comunidad educativa.

El Consell d'Educació ha hecho constar que los proyectos educativos de sus centros tienen como una de sus prioridades el fomento del uso del valenciano, como lengua propia, autóctona y que necesita apoyo para continuar formando parte de nuestra cultura.

También se ha señalado que esta nueva norma está en contra de los objetivos a los que aspira la vigente Llei d’Inclusió Educativa, que fomenta la igualdad y la equidad de todo el alumnado.

Los centros educativos de l'Alcúdia de Crespins también han constatado la falta de información de la que disponen las familias respecto de las consecuencias que puede comportar la decisión de elegir una legua u otra en la consulta prevista para elegir lengua vehicular en el centro. Y sugieren que cualquier persona que tenga dudas y necesite más información es pose en contacto con la Associació de Famílies d’Alumnes de su centro educativo, o directamente con cualquier otro centro.