Le prohíben subir al autobús con su andador móvil y llega tarde al hospital de Ontinyent

Ocurrió ayer, a las 7:40 de la mañana. María Pilar López Quiñones, residente en Ontinyent, esperaba con su andador en una parada de autobús para acudir a una cita que tenía en el hospital. Sin embargo, no pudo subir al vehículo: «Se bajó una persona y tenía que subir yo sola. Dependo del andador para moverme. El conductor me dijo que no podía entrar con el aparato. Le dije que no podía ser y que lo iba a comentar en el Ayuntamiento. Me contestó que me podía coger un taxi», declaró a Levante-EMV.

Indignada tras lo ocurrido, prosiguió su relato:«Tuve suerte de que en ese momento pasaba un vecino y me vio alterada. Me acercó él con su coche. Ya tenía perdida la cita con el médico, pero comenté lo ocurrido y me atendieron. Lo peor fue cuando intenté coger el autobús a la vuelta. Eran las 9:20 de la mañana y estaba esperando el autobús con una señora. Ella subió sin problemas, pero yo estaba plegando el andador y el mismo conductor cerró la puerta y se fue», expuso la vecina de la capital de la Vall d’Albaida.

La damnificada llamó entonces a su vecino, que pasó a recogerla. Y luego interpuso una queja en el consistorio. Este diario tuvo ayer acceso al escrito presentado, en el que la residente en Ontinyent pide «que se tomen medidas urgentes para evitar que se vuelvan a producir estos incidentes».

La usuaria del transporte colectivo también comentó que pudo explicarle lo sucedido a representantes del consistorio:«Primero fueron reticentes, pero el propio alcalde me atendió. Le dije que me quejo porque lo ocurrido para mí es desesperante. Necesito el andador para moverme y necesito usar el autobús. Me ha dicho que iba a hablar con el concejal responsable del servicio de transporte y que iban a tratar el tema con la empresa y los conductores. Incluso, me han dado un número al que llamar por si vuelve a pasar alguna situación de este tipo», relató enfadada. «Lo peor es la impotencia, la cara de tonta que se te queda», finalizó su alocución.

«Lamentamos las molestias»

Consultados por lo acontecido, desde la concejalía Transportes del Ayuntamiento de Ontinyent explicaron que «el chófer nos ha explicado que la rampa de acceso se había averiado y era imposible repararla en esa misma mañana sin detener el servicio. Ante esto se le ha dado a la usuaria la opción de coger la otra línea de autobús, cosa que esta ha descartado. Se trata de un problema mecánico puntual que lógicamente va a atenderse reparando la rampa. Lamentamos las molestias ocasionadas a esta persona».

«Los tres autobuses con que contamos están adaptados, porque uno de los objetivos del servicio es que sea universal y lo puedan utilizar todas las personas. De hecho el bus urbano gratuito viene siendo un servicio muy utilizado por personas con movilidad reducida. Estamos contentos del elevado uso que está teniendo y vamos a seguir fomentando su uso como alternativa cómoda y sostenible para la movilidad urbana», apostillaron ayer desde el consistorio de la capital de la Vall d’Albaida.