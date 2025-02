Protesta en Xàtiva por las listas de espera: "Mi mujer lleva más de un año para ser citada en la unidad del dolor"

El malestar por las demoras que experimenta la sanidad pública, sobre todo con las pruebas diagnósticas, se palpa en muchas conversaciones anodinas. Pero un grupo de jubilados de Canals ha decidido pasar del dicho al hecho y ha llevado a cabo su particular acción reivindicativa en el hospital de Xàtiva, con la voluntad de visibilizar la problemática.

Francesc Tormo, Olegario López, Manolo Ares y Roberto Escobar forman parte del "colectivo de afectados por la sanidad pública". Ayer se presentaron en el Lluís Alcanyís con una pila de escritos de denuncia que fueron repartiendo a numerosos usuarios del centro. En ellos, animan a no quedarse de brazos cruzados y a presentar hojas de queja en el Servicio de Atención e información al paciente (SAIP) para que las reclamaciones no caigan en saco roto y consten por escrito. "Los pacientes y sus familiares tenemos que manifestar nuestra protesta, puesto que se trata de nuestra salud. No hay que limitarse a hacer comentarios en privado, sin ninguna repercusión pública", defienden.

Uno de los participantes en la acción de ayer en el hospital de Xàtiva. / S.G.

Los cuatro han vivido de primera mano los retrasos en la realización de pruebas. "Mi mujer lleva más de un año esperando una visita en la clínica del dolor. Le dijeron que la media era de año y medio", sostiene Manuel. Su esposa tiene una estenosis de canal: los nervios de la columna le presionan y sufre de dolores en la pierna. "Con paracetamol va aguantando. Puedes esperar, pero mientras tanto estás sufriendo", señala.

Olegario pidió cita con el otorrino hace un año por la pérdida de oído y se la agendaron tres meses y medio después. El especialista le mandó someterse a un TAC, pero lleva esperando esta prueba diagnóstica desde hace ocho meses. "La semana pasada fui a quejarme y me dijeron que me darían sin falta la cita en una semana", afirma.

La hija de Francesc también lleva prácticamente un año a la espera de un TAC y una ecografía. "Hemos obtenido mucho respaldo de la gente a nuestra acción porque están en una situación similar. No se trata de una crítica partidista: consideramos que hay un deterioro de la asistencia sanitaria y que el problema se ha agravado", apunta, poniendo el foco en las demoras en otras especialidades como traumatología.

"Últimamente, ocurre que te está atendiendo un especialista al que no ha llegado aún una de esas pruebas, a pesar de pasar meses desde que la prescribió", incide el escrito de protesta repartido.

Reunión con el área sanitaria

Pese a no tener una cita agendada, los afectados pudieron mantener ayer una reunión con la dirección médica del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, a la que entregaron el escrito. Desde el área sanitaria recalcaron que las demoras en pruebas diagnósticas, fundamentalmente radiológicas, responden a la falta estructural de facultativos, pero hicieron hincapié en que "las pruebas urgentes o preferentes se están llevando a cabo sin demora". Únicamente con las de prioridad 3 se están adoptando medidas extraordinarias para reducir la espera, como la externalización a clínicas privadas.

La dirección médica trasladó a los representantes del colectivo la intención de que esta circunstancia pueda revertirse en breve con la incorporación de profesionales de la Oferta Pública de Empleo (OPE) pendiente.

Respecto a la Unidad del dolor del departamento de salud, ubicada en Xàtiva, las mismas fuentes señalan que "para la primera consulta ordinaria de dolor crónico no oncológico sí existe una demora, pero para, sucesivas, preferente, urgentes y oncológicos no hay demora". La dirección médica incide en que se está trabajando en un nuevo protocolo ante la gran derivación de pacientes con dolor crónico que existe actualmente desde atención primaria.

El colectivo de afectados insta a los pacientes a recurrir al Síndic de Greuges "para que interceda ante la dirección del hospital y la Conselleria de Sanidad" si sus quejas no son contestadas por escritos por el SAIP o no se ha solucionado la demora.

"Otra deficiencia es que no nos dan fecha y cita para las visitas a especialistas, puesto que, según dicen, aún no se han abierto las agendas, repitiéndolo cada vez que se llama por teléfono", incide el escrito que los artífices de la acción de protesta han entregado al departamento de salud. "En realidad esta excusa es una engaño porque no inician las agendas de citas para esconder las demoradas listas de espera. Es una falta de respeto a los pacientes", opinan.