Tiran veneno mezclado con pollo junto a una colonia felina en la Llosa de Ranes

Las cuidadoras de la colonia felina que está situada junto al colegio de la Llosa de Ranes se han encontrado esta mañana con varios de los animales muertos o moribundos. Denuncian que alguien ha dejado veneno de forma intencionada -de hecho estaba mezclado con pollo guisado- junto a los 18 ejemplares que están custodiando para aplicar el método CES: capturar – esterilizar – soltar. Laura Camarasa, una de las alimentadoras, ha atendido a Levante-EMV y ha explicado lo sucedido: "Habrán puesto el veneno esta noche. La veterinaria nos ha dicho que o es sulfato o veneno de baba de caracol. Lo hemos encontrado esta mañana. Uno de los gatos jovencitos ha muerto, de hecho estaba fallecido cuando he llegado con su hermana al lado. Seguro que ha comido pollo. Y también hay otra muy grave en el veterinario, que encima está embarazada. Sus bebés están muertos y ella tiene difícil sobrevivir".

"Han ido a hacer daño, eso está claro. Han dejado el veneno al lado de los contenedores con comida. La colonia está controlada, contamos con el permiso del Ayuntamiento. No sé si es que han visto que los estamos cuidando o algo, a mí personalmente no se me ha quejado nadie. Pero deben saber que lo que queremos es controlarlos y rebajar la cantidad de gatos en la calle. No tiene sentido lo que han hecho", sentencia la voluntaria.

En la colonia felina ubicada junto al centro educativo había 18 gatos: "Se ha desarrollado durante mucho tiempo y ahora estamos controlándola. Somos tres chicas. Hay colonias así en otras partes del pueblo. Hemos llamado a la Policía Local para denunciar lo ocurrido. Sabemos que es difícil dar con el culpable, porque no hay cámaras de seguridad en la zona", explica.

Con la nueva ley de Bienestar Animal las situaciones de maltrato animal están más penadas. Sin embargo, se suceden. La semana pasada, por ejemplo, fue encontrada una perrita en estado crítico en Xàtiva: