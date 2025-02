Arc de Sant Martí rechaza la campaña de Xàtiva contra la LGTBIfobia en el deporte

La Asociación Arc de Sant Martí LGTBIQ+ Xàtiva ha manifestado su "profunda preocupación" ante la campaña contra la LGTBIQ+fobia en el deporte impulsada por el Ayuntamiento de Xàtiva, tras criticar su exclusión en la organización de la jornada conmemorativa, que se ha celebrado este miércoles y que se ha extendido a la Media Maratón del domingo.

"A pesar de que la regidora de Políticas LGTBIQ+ ha insistido en su compromiso con la participación de las asociaciones en anteriores manifestaciones públicas, esta campaña se haya organizado sin contar con nosotros y sin avisarnos previamente", afirman desde la entidad.

"En un video, la regidora aprovechó el debate suscitado por la organización de los actos del Orgullo en otras ciudades como València, donde se ha excluido las asociaciones de la toma de decisiones, para resaltar la supuesta diferencia de Xàtiva en este aspecto. Sin embargo, nos enteramos de la campaña del día contra LGTBIQ+Fobia en el deporte a través de redes sociales y medios de comunicación, lo cual evidencia la carencia de voluntad real de trabajar de manera conjunta con el colectivo para impulsar iniciativas que generan un impacto significativo y efectivo", afirman en un comunicado.

Arc de Sant Martí también cuestiona el contenido de la campaña, que califica de "insuficiente y carente de una perspectiva LGTBIQ+ auténtica". "Nos preocupa que, en lugar de generar un cambio real, esta iniciativa se haya planteado como una acción propagandística sin objetivos concretos que garanticen mejoras efectivas en la inclusión del colectivo en el ámbito deportivo", sostienen.

"Uno de los aspectos más llamativos de esta campaña ha sido la inclusión del Medio Maratón de Xàtiva bajo el lema 'Corre contra la LGTBIFÒBIA'. Queremos dejar claro que, por supuesto, nos encantaría contar con un acto deportivo de esta relevancia como espacio de reivindicación y lucha contra la discriminación en el deporte. Reconocemos y valoramos el esfuerzo de la entidad organizadora, una entidad con una larga trayectoria y una labor impecable en el ámbito deportivo. Sin embargo, esta prueba es un acontecimiento histórico que no se organiza con ese objeto ni ha destinado recursos específicos en la lucha contra la LGTBIQ+fobia y hasta el momento la organización no ha promovido ninguna acción específica en esta línea", profundiza la asociación en el comunicado.

"Si el Ayuntamiento de Xàtiva realmente quiere realizar un acontecimiento de estas características como referente contra la discriminación, tiene que hacerlo desde una estrategia planificada, trabajando junto con las asociaciones del colectivo y garantizando que este mensaje tenga un impacto real más allá de la propaganda institucional", afirman.

Desde el colectivo también consideran "preocupante" la exclusión de la "Q+" (en alusión al término queer y a quienes no se sienten identificadas con las etiquetas tradicionales) de las siglas LGTBIQ+fobia en el cartel promocional de la campaña, lo que a su juicio supone "una clara falta de compromiso hacia la diversidad completa del colectivo". "Además, en el cartel principal que presentaron en la rueda de prensa y que fue modificado posteriormente se eliminó de manera visible la mención a las personas trans e intersex, en el título de la charla programada. Nos preguntamos si esta modificación fue una "casualidad" o si realmente obedece a una estrategia de exclusión, especialmente ante los medios de comunicación", afirman. "La omisión de estas realidades vitales no es un simple error, sino un intento de disfrazar una imagen inclusiva que, en la práctica, excluye a personas del colectivo", apostillan.

Según expone Arc de Sant Martí, "para combatir el LGTBIQ+fobia en el deporte, es necesario adoptar medidas concretas que transforman la realidad y no limitarse a mensajes simbólicos", y enumeran una serie de reivindicaciones, como la aplicación efectiva de la legislación vigente, garantizando los derechos de las personas trans y el acceso igualitario a las competiciones; el impulso de actividades deportivas inclusivas, diseñadas con una perspectiva de diversidad real; a garantía de participación de personas trans en competiciones deportivas de acuerdo con su identidad de género; la inclusión de la diversidad en la documentación administrativa para eliminar barreras burocráticas y discriminatorias; la visibilización de personas referentes LGTBIQ+ en el ámbito Deportivo; el desarrollo de planes de formación y sensibilización dirigidos a las personas profesionales del deporte y administraciones, así como a las personas que forman parte del personal de las instalaciones deportivas; la promoción de la inclusión laboral de personas del colectivo en riesgo de exclusión; la implantación de protocolos eficaces contra la discriminación, el acoso y los delitos de odio en el deporte; habilitar espacios no segregados en los vestuarios o crear espacios libres de LGTBIQ+fobia en el deporte.

"Desde Arc de Sant Martí LGTBI+ Xàtiva estamos cansadas de ser utilizadas para dar una imagen de municipio inclusivo mientras en la práctica no se nos tiene en cuenta en la toma de decisiones. No se puede hablar de políticas LGTBIQ+ efectivas cuando las entidades del colectivo no somos escuchadas ni consultadas en la planificación de acciones que nos afectan directamente", incide el comunicado de la asociación, que recalca que sus integrantes no asistirán a los actos organizados por el ayuntamiento. "No queremos ser parte de una campaña que no nos representa y que no responde a las necesidades del colectivo. Exigimos que la Concejalía de Políticas LGTBIQ+ actúe con responsabilidad, estableciendo un diálogo real y sincero con las asociaciones para garantizar que las políticas públicas en materia de diversidad sean realmente efectivas y transformadoras", apostillan.