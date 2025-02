141.279 euros es la pobre cantidad que el Ayuntamiento de Xàtiva ha dejado perder por el simple olvido de dejar de enviar un absurdo papel donde se daba cuenta de haber llevado a cabo unas obras de adecuación de los campos de fútbol. Un simple olvido que ya me dirán ustedes que importancia puede tener. A ustedes y a mi se nos olvida ingresar nuestros impuestos un día después de finalizado el plazo de ingreso y nos zumban un recargo de padre y señor mío, pero la administración —ay la administración— creen que están libres de todo pecado y ninguna obligación y los olvidos deberán de ser cosa de cualquier departamento que se les fue el santo al cielo y cagada que te crió.

Pues nada, oiga, ahora a buscar abogados y gentes de letras para que pidan perdón en forma de recursos y a rezar para que todo vaya bien, porque como la cagada no tenga arreglo ya pueden esconderse los responsables en el despacho del olvido, porque eso de sacar del bolsillo lo que se perdió, ni de coña. A ustedes y a mi nos chuparían hasta la ultima gota de sangre, pero a ellos un simple susto que al final se solucionará con una comida de trabajo, un mojito cubano exportado de Varadero y un purete de muy buena calidad. Y todo tiene una explicación muy sencilla que al final prevalecerá sobre otras cuestiones: un olvido es un olvido, un despiste es un despiste, subvenciones son subvenciones y a ti te encontré en la calle. Así que al loro y que no vuelva a ocurrir.

Que las administraciones son en demasiadas ocasiones la madre de todo lo absurdo y aunque —por descontado— su presencia es necesaria, activa e importante, no deja de marear la perdiz en otras acciones tan pejilleras como absurdas. Denegar una subvención, por un olvido sin pies ni cabeza, pero comprar sacapuntas al doble de lo que valen y que nadie alce la voz porque nos sobra la pasta y de paso hacemos ricos a cuatro corruptos, es tan válido como estar en pijama dentro de casa, hasta que la justicia toma cartas en el asunto y punto y final.

No le tembló el pulso a la diputada presidenta (perdón, vicepresidenta, que se nos suben los cargos a la cabeza) de la Diputación, para firmar el veredicto de que el dinero no llegaría a las arcas municipales de Xàtiva. Venga, señora Enguix, no sea usted mala y hagan las paces y si hace falta le hacen llegar al gabinete dos entradas para ver a Café Quijano en Nits al Castell y aquí paz y allá gloria, que de peores hemos visto llegar, pasar y suavizarse.

Por cierto, hablando de entradas, la señora vicepresidenta (ahora sí que lo hemos dicho bien), presentó junto a Pep Gimeno «Botifarra» la gira de Les Veus Secretes, un total de 15 conciertos gratuitos de los cuales quedan por llevar a cabo los de La Pobla Llarga, Canals, Albalat de la Ribera, Corbera, Real de Gandia, Barxeta, València y Ontinyent (sede central de actividades y saraos) todos ellos anunciados (los conciertos) en la página web de la Diputación, concretamente en el apartado de Igualtat. Pues bien, señora Natàlia Enguix, creo que debería explicar porqué el concierto en el Teatre Principal de València cuesta 12 euros y todos los demás son gratuitos. Nada, algo sencillito para que lo entienda todo el mundo. n

Suscríbete para seguir leyendo