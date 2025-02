La protectora Spax de Xàtiva tramitó 83 adopciones en 2024

La protectora de animales Spax de Xàtiva tramitó un total de 83 adopciones durante el año pasado. Dicha cifra supone un descenso respecto al ejercicio 2023, cuando gestionaron los casos relacionados con 139 animales. Consultados por la disminución, desde la entidad apuntaron al control de los perros que vivían sueltos por Bixquert, tras varios años detrás de ellos: «Cada cierto tiempo entraba una nueva camada por un aviso, hasta que conseguimos dar con los padres. Ahora, ya no tenemos cachorros de forma tan continua», exponen las fuentes consultadas.

Así, según los datos aportados por la entidad setabense, durante el año pasado 77 perros y seis gatos tutelados por ellos encontraron un nuevo destino, aunque cinco de los ejemplares fueron devueltos por los propietarios. Este es uno de los dramas que se viven de forma generalizada en todas las protectoras de animales. Desde la Spax explicaron ayer que, desgraciadamente, se dan este tipo de casos todos los años:«No hay un estereotipo. Puede pasar que adopten un cachorro sin saber todo el trabajo que conlleva o que no se informen bien antes de tener un perro. Hay casos de gente que ha venido con el animal diciendo que era antisocial y esto no era así. Luego, hemos sabido que el perro casi no había salido de su casa».

En 2023, por ejemplo, también se registraron ocho casos en los que los animales fueron devueltos por sus nuevos propietarios.

La protectora Spax de Xàtiva cuenta con una "manada" estable de más de 100 animales / Perales Iborra

Una «manada» estable

En las instalaciones de la protectora Spax convive una «manada» estable que suele superar los 100 animales. Los datos consultados por este diario confirman al mes de octubre como el periodo donde se tramitaron más adopciones durante el año pasado, con un total de catorce casos. En el segundo lugar del escalafón están los meses de marzo, septiembre y diciembre, con ocho adopciones. En todos los meses del año se tramitaron varias adopciones, siendo enero -con tres- el de menos actividad.

Las estadísticas también avalan que en 2024 entraron 89 animales a las instalaciones ubicadas en Xàtiva: 83 perros y seis gatos. En trece de esos casos colaboró la Policía Local de Xàtiva.

Durante los últimos años, en la Spax han desarrollado relaciones con amantes de los animales residentes en Alemania. Esta situación se tradujo en el traslado -y adopción- de catorce perros y un gato durante 2024. Un año antes, fueron 23 los canes que hicieron «las maletas» hasta el país extranjero.

A su vez, también se lamentó el fallecimiento de nueve perros por diferentes causas, la mayoría relacionadas con una enfermedad o con una avanzada edad. A su vez, durante 2024 se tramitaron cuatro acogidas por la dana.

El caso de «Brave»

La semana pasada, la Spax denunció el hallazgo de una perrita en estado crítico que había sido abandonada en un contenedor emplazado en Xàtiva. El animal lleva varios días recibiendo cuidados veterinarios y las fuentes consultadas explican que «de momento, está estable. Pero aún queda mucho para que pueda ser dada en adopción». El caso de la cachorra que han bautizado como «Brave» se une a otros recientes. El maltrato animal no cesa.