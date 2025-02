Amor Amorós ve "partidismo" en las críticas de Arc de Sant Martí a la gestión LGTBIQ+

"Como regidora estoy contenta de que por primera en el Ayuntamiento de Xàtiva haya impulsado un día contra la LGTBIQ+fobia en el deporte". Así se ha pronunciado la primera teniente de alcalde y regidora de Igualdad y Políticas Inclusivas, Amor Amorós, tras las duras críticas que le ha dirigido la Associació Arc de Sant Martí por no haber involucrado en la organización de los actos al colectivo, que también ha cuestionado el contenido de la jornada por no tener "una perspectiva LGBTIQ+ auténtica", a juicio de esta entidad.

Amorós se muestra sorprendida por un ataque que considera desproporcionado y pone el foco en que se dirija exclusivamente a ella, portavoz de Xàtiva Unida. A su juicio, "la asociación se está utilizando de forma partidista" para señalarla. "No entiendo el comunicado y siento tristeza por las acusaciones", apunta.

"Este miércoles fuimos capaces de llegar a 150 alumnos de 4 de la ESO con un mensaje muy potente contra los estereotipos y la desigualdad en el deporte. Queda mucho por hacer, en este ámbito pero la jornada ha tenido un impacto muy positivo y ha sido una actividad participada y coordinada con la concejalía de Deportes y la coordinadora de todos los clubs de Xàtiva", subraya Amorós.

La regidora de Igualdad y Políticas Inclusivas admite que le hubiera gustado "llegar a más institutos" y fija ahí su objetivo de cara al año que viene, pero -frente a lo que sostiene Arc de Sant Martí- defiende que la iniciativa ha sido una apuesta por el fomento de los valores de diversidad e igualdad en todas sus caras. "Invité personalmente a la asociación a sumarse a todos los actos. En esta legislatura hemos aprobado el primer Plan LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Xàtiva con la participación de la asociación y en esa planificación se especifica esta actividad", recalca Amorós.

"No comparto que indiquen en el comunicado que ha habido una mala intención al no nombrar a determinados colectivos. Respeto todas las siglas: la campaña se ha hecho para visibilizar a todas las letras LGTBIQ+", ahonda.

Aunque "queda mucho camino por recorrer", la concejala afirma que la hoja de ruta está clara y "vamos a continuar tendiendo la mano y compartiendo experiencias con los movimientos sociales"

Pugna por el espacio LGTBIQ+

Como mar de fondo de la polémica está la pugna por el espacio LGTBIQ+ entre Xàtiva Unida y PSPV. Ambas formaciones rivalizaron por gestionar la concejalía que gestiona las políticas del área al comienzo de la legislatura, pero finalmente XU se la quedó en el reparto de las delegaciones del pacto de gobierno. Para Amorós, el comunicado de Arc de Sant Martí "no ayuda" a la salud de ese acuerdo. Se trata de las primeras tensiones entre ambos socios de gobierno que afloran desde el comienzo del mandato.

La edil pone en valor los actos desarrollados por su concejalía y asegura que no se le van a quitar las ganas "de hacer cosas por la igualdad". "De no querer la diversidad es de algo de lo que no se me puede acusar. Lo he vivido en mis carnes y no me da ningún miedo", sostiene Amorós.