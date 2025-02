Aspromivise jugará en el descanso de la final del Torneig Cadet del Genovés

El equipo de baloncesto de Aspromivise jugará un año más en el descanso de la final del Torneig Nacional Cadet Masculí del Genovés, que se celebra este fin de semana. Desde el CB Genovés, organizador del torneo, destacan que esta competición "siempre ha sido un buen espacio para mostrar otra forma de practicar baloncesto. El baloncesto es una herramienta para mostrar diferentes mensajes, valores que ayudan a que los niños y niñas se formen por colaborar en la construcción de un mundo mejor. Cualquier iniciativa en este sentido siempre es en beneficio de la sociedad, y este tipo de actuaciones siempre suman", remarcan.

Jugadores del equipo de Aspromivise en el partido de exhibición de una edición pasada del Torneig del Genovés. / Aspromivise

Así, la final del torneo, que se disputará el próximo domingo, y que decidirá el campeón de la edición de este 2025, ofrecerá en el descanso del encuentro un partido de exhibición entre miembros de Aspromivise y del CB Genovés Femení. "Dar visibilidad a una forma de entender el deporte en un espacio propicio y donde la gran mayoría de personas que acuden son seguidores de este deporte, es un buen momento para mostrar que el baloncesto va mucho mes allá, es un medio que se puede utilizar para conseguir muchos objetivos que pueden estar lejos del hecho de sumar canastas", expresan.

Las dos entidades manifiestan que “es evidente que con planteamientos como este no tan solo se tiene que ver el deporte como una herramienta estrictamente competitiva. El hecho de considerar el baloncesto como recurso para aprovecharse de todo lo que rodea al deporte, aporta una serie de beneficios que todos y todas tenemos que considerar como prioritario". "En la pirámide deportiva no tan solo existe la punta de la misma, la base de la pirámide, mucho más ancha y con muchas más posibilidades de conseguir mejoras para la sociedad es propicia para plantear iniciativas como la expuesta. En el deporte del baloncesto tal y como lo entendemos, no es tan importante que el balón entre por la canasta, sino más bien que el balón circule y aprovechemos todo lo que supone que el balón está en movimiento. Así, con el baloncesto como excusa, se podrá colaborar para conseguir una sociedad más justa y donde se valora a las personas por sus capacidades. Se tiene que considerar a la diversidad de las personas como un valor y encontrar su lugar en este mundo", declaran.

Subrayan que "compartir espacio dos maneras tan diferentes de entender el baloncesto da un plus de calidad al torneo y reafirma la postura del club de ofrecer un espacio inclusivo donde practicar baloncesto tiene que ser el medio para conseguir una serie de valores que hagan de las personas indispensables para la sociedad. Tenemos que construir una sociedad donde la diferencia tiene que ser un valor, y donde todas las personas tengamos cabida".

En el descanso del partido de la final, el mismo domingo día 23 de febrero jugadoras y jugadores de ambas entidades participarán en un partido donde, lo más importante no es encestar, sino dar visibilidad a otra forma de practicar deporte.