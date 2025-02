Del 25 de febrero al 4 de marzo, todas las familias del alumnado valenciano están llamadas a pronunciarse sobre la lengua base de enseñanza en cada centro escolar. La Generalitat, a través de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, ha impulsado esta consulta que habrá que completar de forma telemática a través de la página web https://portal.edu.gva.es/consulta/

En este contexto, el AMPA del CEIP Lluís Vives, el AMPA del IES Bocairent y la Concejalía de Educación han impulsado una campaña para que las familias del municipio opten por elegir la opción de valenciano. Entre las razones principales que defienden, consideran que “el valenciano es la lengua de nuestro pueblo, facilita aprender otros idiomas y supone un modelo de éxito educativo”.

Las asociaciones de familias de los dos centros escolares de Bocairent también organizaron el pasado 20 de enero una charla informativa sobre la ley educativa de la que deriva la consulta lingüística que se llevará a cabo en las próximas semanas. Esta fue impartida por Jordi Antolí, director de la Unidad de Educación Multilingüe de la Universidad de Alicante.

Para Josep Lluís Pascual, “la consulta se centra más en la confrontación entre valenciano y castellano que en promover una competencia equilibrada en las dos lenguas, tal y como establece la legislación”. Según el presidente del AMPA del IES Bocairent, “esta situación dificulta que el alumnado adquiera un dominio completo del valenciano y el castellano, y les impide disfrutar de las ventajas del bilingüismo”. Además, “también denunciamos que la lengua minorizada (el valenciano) se encuentra en inferioridad de condiciones y los porcentajes establecidos en etapas como el bachillerato son arbitrarios y difíciles de lograr”.

Bocairent promueve una campaña para elegir la opción de valenciano en la consulta impulsada por la Generalitat / Levante-EMV

Además del contenido, Pascual también cuestiona la forma de la consulta de la Generalitat: “carece de garantías democráticas, puesto que no hay órganos de supervisión independientes ni mesas electorales con representantes de la comunidad educativa y se limita la participación, en la medida en la que no se permite el voto presencial”. El presidente del AMPA del IES Bocairent añade: “También criticamos que no se establezca un porcentaje mínimo de participación para validar los resultados y que se vete la participación de las familias de alumnado con necesidades educativas especiales, mientras que las familias de exalumnos pueden votar, hecho que podría distorsionar los resultados de la consulta”.

Vanesa Doménech, concejal de Educación, afirma: “Compartimos la enmienda a la totalidad respecto de la consulta impulsada por la Consellería, puesto que se traduce en enfrentamiento entre la comunidad educativa y en división del alumnado por razón de lengua”. Además, la representante municipal ponse en valor que el modelo lingüístico actual de los centros educativos locales es un modelo exitoso: “En Bocairent, en estos momentos, el valenciano actúa como lengua de identificación y de inclusión, también como lengua de futuro, puesto que ayuda a nuestros niños y niñas a vivir en un contexto multilingüe y abierto a la diversidad; así queremos que continúe siendo”.