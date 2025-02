Prolifera la venta de pisos «okupados» en Xàtiva y Ontinyent por la escasa oferta

El alza de precios y la tensión que se registra en un mercado de la vivienda asfixiado está causando que entren nuevos productos inmobiliarios que hace años eran imposibles de encontrar. Así, solamente hace falta hacer un repaso a las principales plataformas de compraventa de viviendas para encontrar pisos «okupados» o con inquilinos en Xàtiva y Ontinyent. Entre ambas capitales comarcales suman más de una decena de productos de este tipo. Y es una situación que podría ir a más.

Así, se trata de anuncios con indicaciones claras: destinados solamente «a inversores». A su vez, los posibles interesados tampoco pueden consultar imágenes de los inmuebles -en muchos casos se topan con fotografías generales del municipio- ni visitarlos.

Dadas las características de estas viviendas, se suelen encontrar entre los pisos más baratos de ambos municipios. «Oportunidad sólo para inversores. El activo se encuentra ocupado. Debido al estado ocupacional del activo, no se pueden realizar visitas al mismo. Vivienda adosada de segunda mano en venta en la localidad de Xàtiva, provincia de Valencia. Construido en 1900, tiene una superficie de 148 m² distribuidos en diversas dependencias. Se localiza en la zona próxima al Jardín de Bes y en sus inmediaciones dispone de centros sanitarios, colegios, farmacias, supermercados, restaurantes, etc» reza uno de los anuncios que se pueden consultar en la actualidad. La única foto que lo acompaña es de la fachada. El precio de compraventa ofertado por la firma Solvia es de 35.900 euros.

La misma empresa inmobiliaria ofrece uno de los pisos más baratos de Ontinyent con características similares:«Oportunidad sólo para inversores. El activo se encuentra ocupado por persona sin justo título. Debido al estado ocupacional del activo, no se pueden realizar visitas al mismo. Piso de segunda mano en venta, situado en edificio residencial en Ontinyent (Valencia). Cuenta con una superficie de 92 m² distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño. En sus inmediaciones dispone de todo tipo de servicios...». En este caso ocurre lo mismo que en el anterior:la única foto disponible es la de la fachada del bloque.

A los pisos «okupados» se suman también aquellos a la venta que cuentan con inquilinos en su interior. Con arrendatarios con un contrato de alquiler vigente.

Si todo es correcto, en este caso debería ser la persona que vive en el piso la que tendría que cambiar el número de cuenta bancario en el que abonar el alquiler. Aunque la casuística es muy diversa.

La cercanía con Valencia

Xàtiva y Ontinyent cuentan con varios centenares de inmuebles a la venta en las principales plataformas de internet. A grandes rasgos, la capital de la Vall d’Albaida parece un poco más barata que la de la Costera, aunque la diferencia no es abismal. Salvador Palau, gerente de Kapitalia inmobiliaria, apunta a la cercanía con Valencia como uno de los principales atractivos de Xàtiva: «El viaje en coche es de menor duración y el enlace de tren es mejor. Eso es clave. Yo he vendido pisos a gente de València que se ha venido a vivir aquí porque los precios en la capital están por las nubes», explicó a Levante-EMV. Palau descartó vender cualquier piso «okupado»: «Si me llegara alguno, que no me ha pasado, ni me lo plantearía. Es un problema seguro. Lo que sí se pueden vender -y sí he tenido- son casas arrendadas. El nuevo propietario se queda con el inquilino. Y este último mantiene el contrato». «Las situaciones son diversas. Nos podemos encontrar con un inversor que ha acumulado varias hipotecas en los años de bonanza y ahora no le salen las cuentas, por ejemplo. Puede que en un piso tenga impagos y otro lo tenga vacío. En este caso, es normal que decida vender una propiedad», prosiguió el experto inmobiliario. «Yo recuerdo que hace años me hablaban de la falta de oferta en Valencia y decía que aquí no pasaba. Ahora, también ocurre en Xàtiva y Ontinyent. Es como una mancha de aceite que se extiende», apostilló.