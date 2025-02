Un clásico del fútbol valenciano

No va a ser igual. El Olímpic juega este domingo en el Guillermo Olagüe contra el Gandia. Es uno de los duelos clásicos, entre clásicos del fútbol valenciano, aunque en una categoría tal vez no acorde con su historia y con sus ciudades. Pero quien tuvo, retuvo y el partido tiene un matiz especial.

No va a ser igual. En la primera vuelta se ganó en La Murta con una goleada extraordinaria. Se marcó casi todo lo que llegó entre los tres palos. Mejoró la estadística goleadora y nos hizo subirnos a la nube del éxito, recibir elogios, creernos campeones. Me ha dicho esta semana Iñaki Rodríguez, en el entrenador del Castellonense, por cierto tercero en la Tercera RFEF y a un punto de los dos primeros, que pese a los buenos resultados, «no puedes sacar pecho, porque tan pronto lo sacas, antes te lo parten». A nosotros nos lo partieron, llegando a estar más cerca de descenso que de la promoción.

No va a ser igual. Tras ganar 2-1 al Paterna, el entrenador Jose Manuel Rueda fue crítico con los suyos: no les gustó lo que vio en la segunda parte, y venimos de empatar en el último partido como visitante en el que pese a las ocasiones claras creadas no conseguimos marcar, por lo que algo de «reacción» debe haber en la plantilla.

No va a ser igual porque en el de la goleada el final de la liga quedaba lejos y ahora está más cerca, y los errores tienen menos facilidades para ser corregidos, y porque hay equipos que no pierden, que ganan como nosotros, y no conseguimos el «zarpazo».

No va a ser igual porque nunca los partidos lo son, lo que no cambia es esa necesidad de agradar, de convencer, de ganar, de puntuar para recuperar aficionados, sensaciones, socios, para ir haciendo club y dejar atrás pesadillas. No quiero que sea igual: firmo un 0-1.

