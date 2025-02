Ontinyent Medieval abre sus puertas al ritmo de "albaes"

La música tradicional valenciana ha sido este viernes la gran novedad en el acto inaugural de Ontinyent Medieval, el mercado artesanal organizado por el ayuntamiento de la ciudad coincidiendo con la celebración del Mig Any Fester de Moros i Cristians programado por la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia.

Con una elevada afluencia de público, el pasacalle inaugural se ha iniciado a las 19:30 horas precisamente con un Cant d'Albaes de la mano del grupo Va de Cant a las puertas del ayuntamiento, para dar pie al recorrido por parte de la comitiva con el alcalde Jorge Rodríguez, la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, la corporación municipal y la Junta de la Societat de Festers encabezada por su presidente, Ricardo Calabuig, que se desplazaba hasta la Plaça de Baix acompañada por la Colla de Xirimiters i Tabaleters El Regall y el Grup de Danses de Ontinyent. A los pies del acceso al Museu Fester, un nuevo cant d'albaes ha dado paso al pregón que ha pronunciado desde el balcón del edificio de la Societat de Festers el festero de la comparsa Moros Marinos Máximo Pérez.

El pregón desde el Ayuntamiento de Ontinyent que ha inaugurado el evento. / Perales Iborra

En su intervención, Pérez, conocido por su extensa trayectoria en el comercio local y en su comparsa, ha mezclado tres elementos principales como el comercio, la fiesta y la Plaça de Baix, abordando la evolución de estos tres aspectos. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, han animado a la ciudadanía de Ontinyent, la Vall d'Albaida y las comarcas vecinas a disfrutar de todos los atractivos de esta edición del mercado. Después del pregón, ha tenido lugar un nuevo pasacalle con cant d'estil valencià, de la mano del grupo Va de cant.

Afluencia de público en la primera jornada de Ontinyent Medieval. / Perales Iborra

En cuanto a las actividades y espectáculos durante el fin de semana, este sábado, 22 de febrero, se iniciará con un pasacalle del Grup de Danses d'Ontinyent y una acogida de dolçaines i tabals. A lo largo del día se podrá disfrutar de espectáculos de circo, música medieval y una “Noche de Fuego” en la Plaza Mayor. El domingo, la fiesta continuará con pasacalles, espectáculos de equilibrios y un gran desfile de despedida.

Ontinyent Medieval incluye entre sus atractivos una zona dedicada a oficios antiguos con demostraciones en directo de técnicas tradicionales de carpintería, forja, cerámica y tejido; un zoco árabe; un rincón infantil con juegos; exhibiciones de tiro con arco; así como espacios gastronómicos con comidas como carnes a la brasa, cocas artesanales, dulces tradicionales e hidromiel, rodeando de una decoración ambientada en la edad media. Además, las personas visitantes podrán participar en un concurso fotográfico en Instagram con un premio de 100 euros, las bases del cual estarán en la cuenta de @lafraguadevulca.