La pugna por el espacio LGTBIQ+ aflora las primeras rencillas entre los socios de gobierno de Xàtiva

Desde que el PSPV y Xàtiva Unida sellaron la paz para formar gobierno con el Pacto de l'Almodí han transcurrido 20 meses de legislatura en los que ha reinado la estabilidad en el seno del ejecutivo, sin enfrentamientos que trasciendan a la luz pública y con todas las discrepancias guardadas debajo de la alfombra.

Hasta ahora.

La pugna entre ambas formaciones de la izquierda por el espacio LGTBIQ+ ha hecho aflorar las primeras rencillas. Este miércoles, la Associació Arc de Sant Martí arremetió duramente contra la primera teniente de alcalde, regidora de Igualdad y Políticas Inclusivas y portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, por haber prescindido del colectivo en la organización de la primera jornada contra la LGTBIQ+fobia en el deporte.

A través de un comunicado, la entidad también ha criticado el fondo de la campaña municipal, que califican de "acción propagandística sin objetivos concretos que garanticen mejoras efectivas para la inclusión del colectivo en el ámbito deportivo". Arc de Sant Martí cuestiona incluso que detrás de la iniciativa haya "un compromiso real con la diversidad completa del colectivo" y "una perspectiva LGBTIQ+ auténtica". "Estamos cansadas de ser utilizadas para dar una imagen de municipio inclusivo mientras en la práctica no se nos tiene en cuenta en la toma de decisiones", ahondan.

Amorós se ha mostrado sorprendida por un ataque que considera desproporcionado. Aunque no nombra explícitamente al PSPV, la concejala señala veladamente a esta formación al afirmar que "la asociación se está utilizando de forma partidista" para cargar contra ella, como líder de Xàtiva Unida. "No entiendo el comunicado y siento tristeza por lo que dice", sostiene.

Las áreas que gestiona Amóros, y especificamente el ámbito LGTBIQ+, fueron motivo de disputa entre los dos socios de bipartito en el reparto de delegaciones al inicio del mandato. Finalmente acabaron recayendo en Xàtiva Unida, pero en el seno del PSPV hay voces que se muestran muy vigilantes y críticas con las acciones de la regidora. Para Amorós, el comunicado de Arc de Sant Martí "no ayuda" a la buena salud del acuerdo de gobierno.

Este ha sido el primer año que el consistorio organiza la jornada contra la LGTBIQ+fobia en el deporte. La edil del área defiende que la actividad ha estado" participada y coordinada" con la concejalía de Deportes y la coordinadora de todos los clubs de Xàtiva. "Aunque queda mucho por hacer en este ámbito, hemos sido capaces de llegar a 150 alumnos de 4º de la ESO con un mensaje muy potente contra los estereotipos y la desigualdad en el deporte", defiende Amorós.

Arc de Sant Martí, por su parte, denuncia que se enteró de la campaña por las redes sociales y observa una "carencia de voluntad real de trabajar de manera conjunta con el colectivo". La asociación, que echa en falta más "acciones concretas y menos mensajes simbólicos", considera "preocupante" la exclusión de la "Q+" (en alusión al término queer y a quienes no se sienten identificadas con las etiquetas tradicionales) de las siglas LGTBIQ+fobia en el cartel promocional de la campaña, lo que a su juicio supone "una clara falta de compromiso hacia la diversidad completa del colectivo". También critican que en el cartel principal que se presentó en la rueda de prensa y que fue modificado posteriormente tampoco era visible la mención a las personas trans e intersex en el título de la charla programada. "La omisión de estas realidades vitales no es un simple error, sino un intento de disfrazar una imagen inclusiva que, en la práctica, excluye a personas del colectivo", apostillan.

Para Amor Amorós, en cambio, estas acusaciones no tienen fundamento. "No ha habido ninguna mala intención al no nombrar a determinados colectivos. La campaña se ha hecho para visibilizar a todas las letras LGTBIQ+", indica, defendiendo que la iniciativa ha sido una apuesta por el fomento de los valores de diversidad e igualdad en todas sus caras. "Invité personalmente a la asociación a sumarse a todos los actos. En esta legislatura hemos aprobado el primer Plan LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Xàtiva con la participación de Arc de Sant Martí y en esa planificación se especifica la actividad", recalca Amorós.

Aunque "queda mucho camino por recorrer", la concejala afirma que "la hoja de ruta está clara" y "vamos a continuar tendiendo la mano y compartiendo experiencias con los movimientos sociales". La edil pone en valor los actos desarrollados por su concejalía y asegura que no se le van a quitar las ganas "de hacer cosas por la igualdad". "No se me puede acusar de no querer la diversiad. Es algo que nos enriquece, que he vivido en mis carnes y no me da ningún miedo", zanja Amorós.

Suscríbete para seguir leyendo