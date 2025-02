El Atzeneta gana al Atlético Levante y se reencuentra con la victoria más de dos meses después

El objetivo del fin de semana para los equipos de la Vall d’Albaida era el mismo: cambiar la dinámica. El Atzeneta consiguió reencontrarse con la victoria más de dos meses después, imponiéndose al Atlético Levante (2-1). El Ontinyent 1931, tras dos derrotas consecutivas, consiguió sumar un punto en su visita a Sant Vicent del Raspeig.

El sábado fue el debut de Frangi como entrenador taronja, en casa, tras la derrota ante el Benidorm (2-1). El partido arrancó con una buena llegada local y un disparo que se estrelló en el palo. A los cinco minutos, el colegiado señaló penalti sobre Víctor y Brandon lo transformó desde los once metros para abrir el marcador (1-0). La reacción granota llegó de inmediato con un disparo de Moreno que salió muy cerca del poste. Los levantinistas lo volvieron a intentar con un contragolpe cuya finalización salió por encima del travesaño. Tras unos minutos de máxima igualdad, el Atlético Levante llegó a los dominios del Atzeneta, pero se encontró una defensa muy sólida. Superada la media hora de juego, el Atzeneta trenzó una bonita jugada que finalizó Gorxa con un disparo que el portero tuvo que desviar a córner. En el minuto 35 el colegiado se cobró el segundo penalti favorable al Atzeneta y en esta ocasión fue Raillo quien no falló desde los once metros para ampliar distancias en el marcador (2-0). Al borde del descanso, el conjunto filial lo intentó con una acción franca de cara a portería que se marchó desviada. Con la ventaja para el Atzeneta se llegó al descanso. Tras el paso por los vestuarios, había igualdad, pero los locales buscaron portería a balón parado sin éxito. Diez minutos después, sí que funcionó la pizarra levantinista que recortó distancias en el marcador con una jugada ensayada (2-1). El conjunto visitante se volcó a buscar el empate con un Atzeneta que supo resistir sus embestidas y defender un resultado que sabían que no podían dejar escapar. Los de Fran Giménez se reencontraron con la victoria para volver a soñar con el objetivo del playoff.

El turno del Ontinyent 1931 llegó en la jornada matutina del domingo. Los de Roberto Bas visitaron al Jove Español con la necesidad de sacar algo positivo del desplazamiento. El partido arrancó con un parón a consecuencia de una urgencia médica en la grada. El protagonismo volvió al terreno de juego con igualdad entre ambos equipos. Mucho respeto que impedía ver llegadas peligrosas al área rival. La primera parte finalizó sin acciones peligrosas. La segunda mitad no cambió demasiado el guion hasta el minuto 60, cuando Javi Salero y Borja Iñiguez se buscaron y se encontraron para abrir el marcador (1-0). El escenario una vez más volvía a ser complicado para los de Roberto Bas. Sin nada que perder, los de la capital de la Vall d’Albaida ganaron protagonismo sobre el césped, arriesgando para buscar el empate. Miguel Richart avisaba de las intenciones con un remate que atrapaba el guardameta y poco después era el propio Richart quien remataba de chilena un centro de Iván García para devolver la igualdad al marcador (1-1). El Ontinyent 1931 fue a por más, pero el Jove Español supo defenderse para finiquitar el partido sin más cambios en el marcador.

El próximo fin de semana se vivirá el derbi de la Vall d’Albaida en el Clariano, entre dos equipos que no han pasado un buen tramo de temporada, pero que quieren confirmar un cambio de dinámica en una jornada que puede ser clave para ellos.