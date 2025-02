La primera comisión fallera de Canals

Conocida por albergar cada año la quema de «la foguera més gran del món», Canals no cuenta con una tradición fallera institucionalizada. Los más viejos del lugar hablan de antiguos monumentos -muy artesanales- que se plantaban hace décadas. A su vez, en octubre del año 2022, los vecinos pudieron disfrutar de una atípica cremà gracias a una iniciativa de la Diputación que financió la plantà de monumentos en localidades sin tradición ligada a las fiestas josefinas. Canals fue una de las poblaciones elegidas.

Sin embargo, las Fallas canalinas ya tienen protagonista. La comisión «la Dolorosa» se estrenará este año con cerca de unos 40 integrantes. Son los falleros fundacionales de una comisión que ya está legalmente institucionalizada.

Adrià Castelló es el primer presidente de la agrupación. Ayer atendió a Levante-EMV y comentó que todo nació en el gimnasio que regenta: «Estaba hablando con unas clientas, era una conversación distendida. Empezamos a pensar que era una buena idea y todos pensamos que teníamos amigos y familiares que, quizás, se podían apuntar si lo montábamos. Poco a poco, la idea cuajó y dijimos ‘vamos a hacerlo’. Y aquí estamos», comentó el portavoz de la comisión.

Si no hay altas de última hora, tirarán hacia adelante los 40 primeros falleros. Y animan a la gente a sumarse:«Somos la primera comisión de la historia de la ciudad. Lo que queremos es que la fiesta se desarrolle en Canals. Contamos con personas de todas las edades y estamos dados de alta como asociación cultural. Este año el presupuesto es ajustado, todo es nuevo para nosotros. Pero esperamos poder ir a más».

«Cuando empiezas algo de cero, como es nuestro caso, las cosas son más complicadas. Aún no sabemos a cuanto ascenderán los gastos totales, por ejemplo. Pero queremos vivir la experiencia. En el medio año fallero de Xàtiva ya participamos invitados por la falla Murta», expuso el presidente.

Cristina Rodríguez es la secretaria de la comisión. Consultada por la elección del nombre de la falla, explicó que «nuestra patrona en Canals es la Virgen de los Dolores. Nunca le han hecho una ofrenda. Nosotros seremos los primeros».

De momento, no tienen casal, aunque están estudiando alquilar algo para las fiestas: «No haremos ‘mascletà’ y ‘despertà’ tampoco. Pero, estamos preparando un monumento infantil nosotros mismos. También habrá varias noches de fiestas, a las que invitamos a los festeros y a todo el pueblo a que vengan a divertirse con nosotros, claro. Pensamos hacer una cena argentina también y coordinaremos una ‘cremà’. Es todo un poco incipiente. Está claro que por algo se empieza», expuso a este diario.

Un monumento asequible

El primer monumento grande de la falla «la Dolorosa» tiene un presupuesto de 3.000 euros más IVA. Es obra del artista Víctor Navarro, que tiene el taller en Bolbaite. Autor del famoso ninot de Vinicis y «el cagalló d’or» -por el que recibió incluso amenazas de muerte de gente que no entiende las Fallas-, el artista ha querido ayudar a la comisión:«Vinieron a través de un conocido. El presupuesto es muy corto, con eso no haces algo en la actualidad. Pero les hemos ayudado, creo que es algo que merece la pena. Tienen un remate con el nombre de Canals y varios ninots. Es el presupuesto más pequeño que he tenido en mi trayectoria como profesional, pero están empezando, son pocos falleros y se entiende. Nos hemos adaptado a las condiciones».