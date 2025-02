«Antonio Collado ha formado a promociones de agentes»

El Gran Teatre de Xàtiva acogió el pasado sábado el acto conmemorativo del 170º aniversario de la Policía Local de Xàtiva, evento que también sirvió como despedida formal del actual comisario en jefe del cuerpo de seguridad municipal -Antonio Collado- que se jubilará en unos meses.

El encuentro contó con la presencia de una nutrida pléyade de representantes políticos. Estuvieron presentes el alcalde Roger Cerdà, la concejala de Seguridad Pública Xelo Angulo, los expresidentes de la Generalitat Joan Lerma y Ximo Puig, el subdelegado del Gobierno José Rodríguez Jurado, el comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción de la Dana José María Ángel, entre otros portavoces políticos.

Ángel comentó ha reflexionado sobre el evento en redes sociales: «Toda carrera profesional tiene un fin... las despedidas, a veces tristes y dolorosas, se convierten en una fiesta cuando se reconoce el trabajo que has llevado a cabo durante todos tus años de trayectoria, este ha sido el caso del comisario Antonio Collado. Un Policía Local, un Policía de proximidad que ha formado y enseñado a promociones de policías la cívica y noble misión de crear un vínculo próximo con los vecinos y vecinas que residen y trabajan en cada uno de los pueblos y ciudades valencianas. He aprendido mucho. He trabajado mucho con él. Para mí es una satisfacción personal haber compartido con él toda una experiencia rigurosa y a veces complicada y que nos ha hecho ser unos buenos compañeros, unos buenos amigos. Todo un orgullo. Semper fidelis ( Siempre fiel )», ha escrito.