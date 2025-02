El Xàtiva Voleibol femenino suma un punto ante el Sant Joan d’Alacant

El Ahora Vóley Xàtiva femenino consiguió puntuar en la pista del CV Sant Joan d’Alacant tras caer por un igualado 3-2 (25/15, 20/25, 26/28, 25/22, 15/12) en el partido de la pasada jornada de la liga de plata española, la superliga2. El conjunto setabense sumó un punto tras remontar el partido en el tercer set, aunque no logró la victoria.

El Sant Joan empezaba firme en el primer set tomando una ventaja de varios puntos y obligando a solicitar tiempo muerto a las visitantes (8-4). Recortaron las de Xàtiva (10-9), pero fueron las locales las que volvieron a tomar la iniciativa hasta el final (25-15). En la segunda manga, las de Xàtiva se adelantaron por 6-10, las locales igualaron el marcador (9-10), pero las setabenses continuaron arriesgando en ataque (12-16), provocando el segundo tiempo muerto de las alicantinas. Cometiendo menos errores que las rivales (15-20) se colocaron en posición inmejorable y ganaron por 20-25. El tercer set fue el más igualado del encuentro, ambos conjuntos lucharon lo indecible, las de Xàtiva con algo más de frescura tomaron una buena diferencia (3-7) que obligaba al técnico local a parar el partido. Reaccionaron las alicantinas y se apretaba el marcador (9-8) y ya no se abandonaría la igualdad. Se adelantaron las de Xàtiva por 18-20 con una buena racha de ataques consecutivos de Paladino. Un final incierto y emocionante, empataron 24-24, y después de varias bolas de set para las locales, serían las de Xàtiva las que ganaron por 26-28, dándole la vuelta al encuentro. El cuarto set fue decisivo, porque las de Xàtiva pudieron ganar si hubieran sido capaces de mantener la efectividad inicial (7-10), pero fue el Sant Joan el que consiguió una mayor regularidad, pese a que las de Xàtiva lo intentaron (23-21). Emoción final y las locales que lograron forzar el set de desempate (25-22). En el quinto set arrancaron con solidez las locales (6-2) forzando el tiempo muerto visitante. Reaccionan las de Xàtiva (7-5) forzando esta vez el tiempo muerto de las locales. Con 11-10 las de Xàtiva todavía mantenían intactas las esperanzas de cerrar el partido, aunque finalmente fueron las locales las que hicieron valer el factor cancha ganando por 15-12.

Las máximas anotadoras por el CV Xàtiva fueron Carolina Paladino (25 puntos), Taina Ferrer (13) y Martina Ponzinibbio (13). Por las de Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Carolina Paladino, Taina Ferrer, Lucia Ferri, Iasmin Cojocariu, Noelia Giacomino, Paulina Peruga, Martina Ponzinibbio, Andrea Belaunzaran, Adriana López. Este próximo sábado, las de Xàtiva reciben a las 19:15 horas al CV Guía de Las Palmas de Gran Canaria, segundo clasificado y candidato al ascenso.

El derbi valenciano de la superliga2 masculina entre el Familycash Xàtiva y UBE Illa Grau de Castelló de la Plana se convirtió en un monólogo castellonense, que salvo en el segundo set no dieron ninguna opción al equipo de Xàtiva. Los castellonenses, que ocupan la tercera posición en la clasificación, ganaron por 3-0 (15-25, 24-26, 15-25). Después de la gran alegría de la pasada semana en Zaragoza, los de Xàtiva cedieron los tres puntos ante un rival de gran entidad. En el primer set los visitantes estuvieron muy acertados y no cometieron apenas errores no forzados (7-11) obligando al técnico setabense a solicitar el primer tiempo muerto. La diferencia fue aumentando, los visitantes estaban imparables (10-18). Los de Xàtiva lo intentaron, pero no consiguieron entrar en ritmo y finalmente cedieron por 15-25. En la segunda manga cambiaba el panorama, un equipo de Xàtiva que salía más concentrado y que pronto conseguían adelantarse en el marcador hasta provocar el tiempo muerto del Castellón (17-13), que recuperaba su buen juego y conseguían reducir la diferencia (18-17). Un final de set emocionante después del 23-23, con resultado incierto que finalmente cayó del lado del Castellón por el ajustado 24-26, y que resultó la clave del partido. El tercer set fue una copia del primero, los visitantes salieron a cerrar el partido (7-11). Los nervios cundieron en los de Xàtiva que no acertaban la manera de contrarrestar la potencia del Castellón (13-17). El bloqueo de los visitantes fue letal para los ataques de los de Xàtiva, que veían como se les escapaba el encuentro (15-25).

Los máximos anotadores del CV Xàtiva fueron Rubén Martínez (12 puntos) Guillem García (8) y Nadir Neme (7). Jugaron por el Xàtiva: Borja Reyes, G. García Roca, F. García Roca, Daniel Mata, Nadir Neme, Sergio Peñalver, Even Gómez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Álvaro Gómez, Pablo San Félix, Pol Benlliure, Rubén Martínez, Nicolás Herencia y Jordi Escandell. Destacar el debut del colocador cadete Even Gómez. El próximo sábado los de Xàtiva viajan a Tarragona para enfrentarse a las 19:30 horas al CV Roquetes, segundo clasificado.

Categorías base

Nuevas victorias en las primeras divisiones autonómicas con partidos de intensidad. Protagonismo esta jornada para el equipo Dental Carralero Xàtiva de la primera división autonómica infantil femenina, líder indiscutible de la clasificación, y que con la victoria en Castellón por 1-3 del pasado sábado, consigue la clasificación matemática para la Final Autonómica de máximo de nivel en Iniciación al rendimiento. Es la tercera temporada consecutiva que el club setabense clasifica para la gran final que se disputará en el mes de abril.

Victoria del Xàtiva juvenil masculino de la primera división con 3-1 contra el CV Sant Joan. Derrota por la mínima del Ahora vóley de la primera división juvenil femenina por 2-3 ante el CV Elche en un partido emocionante, aunque conservan la tercera posición de la clasificación. Victoria del Xàtiva senior femenino de la segunda división en València.

El Xàtiva voleibol cadete femenino de la primera división ganaba con contundencia en Paterna por 0-3 y suma tres nuevos puntos que suponen también estar a punto de conseguir la clasificación matemática para la Final Autonómica de máximo nivel. En la primera división cadete masculino los de Xàtiva no pudieron conseguir buenos resultados. El viernes perdieron por 3-2 en la cancha del CV Elche y el sábado cedieron nuevamente por 3-1 en la cancha del Fabraquer del Campello (32-30/27-29/29-27/25-21), no pudo haber una mayor igualdad. Victoria del equipo Xàtiva cadete femenino zonal por 3-0 ante el CV Algemesí. El Carralero infantil masculino de primera división cedía ante el Leleman por 3-0, mientras que el Carralero infantil femenino de segunda división cedieron contra el Santa Pola el pasado viernes por 2-3, y cayeron por 0-3 contra el Sant Joan en partido disputado el pasado sábado.