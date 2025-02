El Olímpic recibe al Novelda en una “final” para escalar puestos en la tabla

Una final. Así se presenta el partido de este domingo en La Murta entre el Olímpic y el colíder, el Novelda Unión. Por no coincidir con el Dinar de Germanor Fallera, el encuentro se trasladó a las 11.30 horas, aunque finalmente el acto fallero se ha aplazado. El club de Xàtiva espera que no llueva porque este domingo volverá la grada joven de animación, a quienes se ha facilitado entradas a un precio más económico y se ha organizado un almuerzo esa mañana en el mismo campo, para que reciban de manera especial a los jugadores a su llegada al estadio.

Si no hay sorpresas, en principio el entrenador, José Manuel Rueda, no podrá contar con Ekedi, Mauro Melo y Francesc, con problemas en la rodilla. “Al final el equipo se sabe adaptar”. Los demás están disponibles para jugar más o menos minutos. Quien ya no jugará es Quintana, pues ya no forma parte de la plantilla. El jugador casi no jugó con Marcos Camacho, Rueda le ha dado más minutos, fue el autor gol en Dénia, pero su irregularidad en las últimas semanas ha provocado su salida, que, por otra parte, viene bien para incorporar a nuevos jugadores. De hecho, desde hace varias semanas entrena con el equipo un delantero uruguayo y hay interés por otro que, en este caso, está jugando en un equipo del grupo norte de la Lliga Comunitat.

Rueda, que continúa invicto, sigue insistiendo en pedir al equipo máxima concentración para evitar las “desconexiones”, y “en saber jugar con balón y sin él” que se tuvieron en casa ante el Paterna y el pasado domingo en Gandia. También en la importancia de la victoria ante un rival directo. Rueda prepara los partidos y dirigirá el encuentro con muletas, que le acompañarán aún unas semanas más. Sobre el rival, el entrenador ha hablado de “un equipo muy completo, peligroso en las transiciones. Nos hará falta tener personalidad”.

Esta jornada se enfrentan entre sí seis de los siete equipos que encabezan el grupo: el Olímpic (5) al Novelda (2), el Tavernes (3) al Hércules B (6) y el Benigànim (1) al Torrevieja (7). Seis puntos separan al primero del séptimo. En la primera vuelta los de Xàtiva perdieron en Novelda 3-1, pero esta temporada a los de Rueda se les está dando mejor “los de arriba” que “los de abajo”.

Benigànim y l'Olleria

El líder Benigànim cerrará la jornada recibiendo este domingo a la 17 horas al Torrevieja. Un partido en el que los de la Vall d’Albaida buscarán sumar los tres puntos para mantenerse en el primer puesto de la clasificación y aumentar la distancia con un rival directo en la tabla. L’Olleria, por su parte, abre la jornada este viernes a las 20:45 recibiendo al CD Thader.