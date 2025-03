"Hace 20 años me detuvieron por identificarme en valenciano, no queremos que vuelvan esos tiempos"

El ilustrador Cesc Roca (Xàtiva, 1-3-1998) fue detenido en abril de 2005 cuando tenía 16 años de edad por hablarle en valenciano a una pareja de agentes de la Policía Nacional que le requirió que se identificara cuando estaba con un compañero en la puerta del instituto Josep de Ribera de Xàtiva. La noticia saltó a los medios -Levante-EMV publicó varias crónicas sobre lo ocurrido- y ahora -20 años- después ha querido rememorar el incidente para intentar concienciar sobre la necesidad de hablar en la lengua propia, en plena polémica por la consulta derivada de la bautizada como Ley Rovira: “Estos últimos días he estado recordando lo que pasó. Creo que ahora es el momento de sacarlo y comentarlo. Somos muchos los que no queremos que no vuelvan esos tiempos o, incluso, peores”, explica a este diario.

"Han pasado veinte años, pero lo recuerdo sin problemas. Era 2005 y yo estaba en el IES Josep de Ribera, que tiene unas escaleras exteriores. Son parte del instituto, aunque se puede confundir si es la calle o parte del centro. Los policías entraron y yo estaba con un amigo. Nos pidieron la documentación y mi compañero la sacó. Miré en mis bolsillos, vi que lo tenía y se lo expliqué en valenciano: 'Perdona, pero no la porte'. Ahí ya empezaron los problemas. Me llegaron a decir 'a mí me hablas en cristiano'...", expone.

"Fue todo muy raro. Y no tenía sentido. Primero, porque estaba en un instituto, era menor. Luego, por tratarme como si fuera un delincuente. Yo sabía que tenía el derecho de poder hablar en valenciano. No seguí haciéndolo por tocar los cojones, sino porque era mi derecho. Al no llevar el DNI les tuve que dictar mis datos y mis datos son en valenciano: mi nombre es Francesc y el domicilio familiar está en la Plaça de la Bassa.... ¿Sino tienes empatía por el valenciano cómo vas a saber cómo se escriben esos datos?", apuntan.

Cesc Roca también cree que el incidente podría haber discurrido de otra forma: "La comunicación había sido más fácil con una actitud normal por su parte. Con su postura de su autoridad entramos en un conflicto. Me llevaron a la comisaría siendo menor y estuve hasta dentro del calabozo. Recuerdo que hasta los profesores salieron y el director también. Explicaron que estábamos dentro del instituto y el director les dijo 'este alumno no se va'. Forcejearon y los agentes dijeron que me iba con ellos, me trataron como si fuera un delincuente. Me metieron en el coche a la vista de todo el resto de estudiantes".

También explica que el episodio le ha venido a la mente con la polémica actual derivada de la consulta por la "Ley Rovira": "La polémica actual lo ha reavivado todo. Yo me he criado en una época diferente a la actual y mi miedo es tener un hijo y que le pasé lo que a mí o peor por hablar su propia lengua".

A la izquierda, Cesc Roca cuando fue detenido con 16 años posa en la Plaça de la Bassa. A la derecha, en el mismo sitio ayer junto con las noticias publicadas en 2005. / Perales Iborra

Y no escatima en los detalles de su paso por comisaría: "Del coche me llevaron a la comisaría. Primero, fui directo a calabozo. Luego, me dijeron que saliera y apuntara los datos para buscarme en el sistema. Vino una profesora y fui con ella para el centro y luego a casa. Mis padres ya estaban avisados, se presentaron en la comisaría y querían denunciar la situación. Estaban enfadados, sabían que su hijo no había hecho nada. Les dijeron que todo había pasado por les había contestado en valenciano, pero mis datos personales estaban en valenciano, no había otra forma. Fue un claro conflicto por la lengua", recuerda.

"La denuncia acabó en juicio. Tanto mi abogada como yo hablamos en valenciano, que se ve que es algo que no era costumbre. No lo recuerdo al 100 %, pero uno o los dos policías relacionados con el caso fueron trasladados de Xàtiva", comenta.

Portada y crónicas sobre lo sucedido en abril de 2005 publicadas por Levante-EMV. / Levante-EMV

También muestra su opinión contraria a la consulta en los centros educativos: "Yo soy una más de las personas que estamos en contra de lo que está pasando. Quiero usar mi capacidad de difusión, ya que uso las redes sociales como herramientas para difundir mis diseños e ideas. Mis ilustraciones son mi modo de vida y he compartido diseños gratuitos para que la gente los pueda imprimir y usar en las concentraciones. Ya lo he hecho en las manifestaciones contra Mazón y cada vez que veo un diseño mío -lo que me ha pasado varias veces- en una cita de este tipo me llena de orgullo. Tenemos que recordar la historia. Ver lo que pasó, lo que ya ha pasado. La historia nos avisa de lo que puede venir si se agrava el conflicto por la lengua. Podemos hablar con personas más mayores y nos podrán contar situaciones peores, seguro", apostilló el ilustrador.