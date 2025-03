Ordenadores a la carta para famosos "made in Xàtiva"

Los equipos informáticos «made in Xàtiva» también han cruzado las fronteras españolas. Así, dos son los proyectos relacionados con Estados Unidos que han desarrollado, aunque la historia no tuvo el mismo final en ambos casos. Así, crearon un equipo informático artesanal para Richard Rawlings, una de las caras del famoso programa «Gas Monkey Garage», emitido en televisiones de todo el planeta. De hecho, llegaron a viajar a Dallas para entregarlo: «Se portaron muy bien, se notó que valoran lo que hicimos. Todos los amantes de los coches que han seguido sus programas saben que lo que hacían ellos es transformar los vehículos en algo único. Salvando las distancias, nosotros también lo intentamos».

El otro proyecto destinado a tierras americanas no llegó a buen puerto. Los responsables del taller setabense estuvieron en conversaciones con Cody Walker, hermano del actor Paul Walker -conocido por su participación en la saga «Fast and Furious»- que falleció el 30 de noviembre de 2013: «Estuvimos mucho tiempo hablando e, incluso, empezamos con los diseños. La idea era crear un equipo informático teniendo como base el mítico coche que utilizó en la saga: un Nissan Skyline R34 GT-R. Sin embargo, al final los contactos no fructificaron por temas de licencias y permisos con firmas asiáticas. Fue una verdadera pena».

Desde Center Gaming apuntan que tienen varios proyectos «en cartera» que aún no pueden desvelar: «No podemos decir los nombres d e momento, pero cuando nos den permiso, informaremos».