El Olímpic pierde la batalla de los charcos ante el Novelda Unión

El Olímpic de Xàtiva pierde la batalla de los charcos ante el Novelda Unión (0-3). La lluvia y las balsas de agua marcaron un duelo muy físico de ambos equipos. Máxima eficacia del Novelda Unión que se adaptó mucho mejor a un terreno con mucha agua. Los de Xàtiva tuvieron las mejores ocasiones, pero no las aprovecharon, sin embargo, el rival aprovechó la primera que tuvo casi al final del primer tiempo, y en la segunda parte, mejor adaptado y con mayor experiencia, remató la faena.

El entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, que esta vez tuvo que presenciar sentado en el banquillo el partido por su reciente operación de rodilla, ha elogiado la actitud y entrega de los jugadores. Lo tiene claro: hay que pensar ya en ganar partidos, si se quiere pelear por la promoción de ascenso a la Tercera RFEF. El técnico no ha puesto reparos, “no hemos sabido adaptarnos, no hay otra película. Hoy [por el domingo] tocaba aprovechar la experiencia, saber competir en un campo así. Hemos dado indicaciones en el descanso, pero no hemos sabido. El rival ha evidenciado que ha sabido competir muy bien, de tres tiros a portería ha sacado tres goles”.

El Olímpic sigue teniendo problemas al llegar al área visitante, “nos está faltando agresividad dentro del área, llegamos y nos tiemblan las piernas. Y nos ha faltado eso, además de adaptación”, ha explicado Rueda.

Queda liga. El entrenador ha manifestado que “este partido se puede perder, nunca hemos especulado. Hay que seguir trabajando, llevábamos diez partidos sin perder, alguna vez tenía que llegar”. También ha recordado que quedan muchos partidos, “pero vamos dejando atrás opciones, ya no se pueden dar tantos empates, tenemos que ir a por la victoria para subir posiciones”. El próximo partido es contra otro rival directo: el Torrevieja.

Rueda ha dado una nueva oportunidad al juvenil Leo, oportunidad que ha justificado afirmando que “ahora mismo Leo es un ejemplo para la plantilla. Se está adaptando a todo y al final sale y lo hace. Lo estoy poniendo de ejemplo, por su compromiso”, ha explicado. Volvió a La Murta el grupo joven de animación que se hicieron notar sobre todo en el inicio del choque y durante el primer tiempo.

Dos jugadores de l'Olleria y el Thader pugnan por el balón en el partido del pasado viernes. / CD Thader

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim mantiene el liderato tras la victoria 2-1 frente al Torrevieja el pasado domingo. Tras una primera parte igualada y sin goles, Balbastre abría el marcador para los locales en el minuto 63. Edgar ampliaba la ventaja de los de la Vall d’Albaida con el segundo gol en el minuto 70, y en los últimos compases del encuentro el Torrevieja recortaba distancias con el 2-1 definitivo. El Benigànim sigue primero, empatado a 43 puntos con el Novelda Unión, segundo en la tabla.

L’Olleria también ganó 2-1, frente al CD Thader en el partido avanzado de la jornada y disputado el pasado viernes por la noche en el campo de la Solana de los de la Vall d’Albaida. Los locales marcaron terreno desde el inicio del encuentro y antes de los diez minutos de juego ya vencían por 2-0, con goles de Marc Ferrer (minuto 7) y Yeray (9’). Tras ese buen arranque del conjunto vidriero el juego se igualó y el resultado se mantuvo hasta el minuto 83 cuando el Thader hacía el 2-1. Con la victoria, l’Olleria sube a la décima posición, con 28 puntos.