Canals amplía el contrato de la escuela infantil La Torreta para incluir el servicio de comedor

La escuela infantil municipal La Torreta de Canals incluye con el nuevo año y hasta el final del presente curso el servicio de comedor. Un servicio que se prestará bajo el sistema de “cocina in situ” y donde los alimentos y menús serán producidos directamente en el centro educativo. Para ello, el Ayuntamiento de Canals ha aprobado la modificación del contrato adjudicado el año pasado y con inicio del mismo el pasado 1 de septiembre, para incluir el servicio de comedor. El contrato inicial se adjudicó por 194.400 euros (IVA exento) a la empresa Gestión Educativa e Innovación Metodológica SL, y la ampliación para prestar el servicio de comedor, que llevará a cabo la misma mercantil, incorpora 47.145 euros hasta el 31 de julio de 2025.

Instalaciones de la escuela infantil La Torreta de Canals. / Perales Iborra

Las familias de los alumnos de la “escoleta” de Canals solicitaron la prestación del comedor, un servicio que inicialmente se licitó por sistema de catering, quedando desierto el proceso. Tras ello, el ayuntamiento consideró que la mejor opción para prestar el servicio, al no poder hacerlo por catering, era hacerlo produciendo los alimentos en el mismo colegio, con el sistema de cocina in situ. Para ello, tenían que cumplirse dos requisitos, según la legislación vigente, para aprobar una modificación no prevista inicialmente. Por un lado, que el cambio de contratista no fuera posible por razones económicas o técnicas, un primer requisito que, según la modificación aprobada, “se cumple, ya que la prestación del servicio de comedor escolar como cocina in situ determina que no sea posible el cambio de contratista, ya que provocaría dificultades técnicas de uso de las instalaciones por dos empresas diferentes”. El segundo requisito es que la modificación del contrato no suponga una alteración de la cuantía que exceda el 50% del precio inicial, IVA excluido. Este segundo supuesto también se cumple, ya que la modificación del contrato implica una alteración del importe que no supera ese 50% inicial, ya que el contrato de la escuela infantil ascendió a los 194.400 euros anuales y el servicio del comedor es de 47.145 euros por 7 meses de servicio, “esta cantidad no excede el 50% del precio inicial. Tampoco excedería la cantidad prevista para 11 meses que es de 74.085 €”, expone la memoria justificativa de la modificación del contrato.

El servicio de comedor escolar de La Torreta de Canals para los niños y niñas de 1 a 3 años que lo soliciten incluirá, además del servicio de la comida, la atención educativa, con el cuidado y vigilancia por tres educadores durante el horario del comedor, que se prestará al mediodía, entre la finalización del horario de las clases por la mañana y el inicio de las clases por la tarde. El servicio del comedor atenderá un máximo de 40 usuarios y 3 monitores que realizarán su trabajo durante dos horas y media, máximo, al día.

El Ayuntamiento de Canals destaca que la ampliación del contrato de la escuela infantil La Torreta con el servicio del comedor escolar se lleva a cabo con el fin de ofrecer a las familias trabajadoras de la localidad oportunidades para compatibilizar sus obligaciones laborales con las familiares de atención y cuidado de sus hijos, fomentando la conciliación laboral y familiar.