Bocairent cobrará un alquiler por el uso de la plaza de toros para actos privados

La singular plaza de toros de Bocairent, excavada en la roca y que es la más antigua de la Comunitat Valenciana, contará por primera vez en sus 180 años de historia con una ordenanza que regulará el uso privativo de la instalación. El ayuntamiento que preside Xavier Molina ha aprobado el instrumento que establece una tasa por el uso de la plaza, hasta ahora gratuita. La ordenanza, aprobada definitivamente, está ya en vigor y a partir de ahora las actividades con fines lucrativos y privativos tendrán que pagar por el alquiler de la instalación.

Fachada exterior de la entrada a la plaza de toros de Bocairent, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

La cuantía por el uso del ruedo y las gradas será de 500 euros al día. Si además del ruedo y las gradas también se utilizan los corrales, la cuantía sube a los 800 euros días, mientras que si se ocupa toda la plaza, con el ruedo, gradas, corrales y el matadero, el alquiler será de 1.100 euros al día.

Las actividades municipales o de asociaciones que se realizan sin ánimo de lucro seguirán sin pagar por usar la instalación. Así, la ordenanza establece una serie de exenciones y las actividades organizadas o coorganizadas por el Ayuntamiento de Bocairent no tendrán que pagar la tasa. Tampoco pagarán el alquiler del espacio las actividades realizadas por asociaciones, entidades o colectivos del municipio, así como aquellas desarrolladas sin ánimo de lucro y que estén abiertas al público en general. También quedan exentos los actos respaldados por otras administraciones públicas o instituciones privadas sin ánimo de lucro que se dirijan al ayuntamiento para solicitar su colaboración, y los actos realizados en virtud de convenio con el ayuntamiento y que se recoja en el mismo.

El uso de la plaza de toros de Bocairent era gratuito hasta ahora y el ayuntamiento cedía el recinto tras estudiar las solicitudes presentadas. Las entidades formulaban la petición al consistorio, que estipulaba los permisos y los seguros. Los organizadores de los actos depositaban una fianza, que era retornada tras celebrarse el evento -si no había desperfectos-, pero no se abonaba una tasa por utilizar la plaza. El alcalde de Bocairent, Xavier Molina, afirma que era “una anomalía” que se hiciera un uso privativo y lucrativo y que ello no repercutiera en el municipio, no reportara unos beneficios para el pueblo.

Molina explica que con la nueva ordenanza “nos dotamos de un instrumento explícito para cobrar un alquiler por el uso de la plaza”. La ordenanza “permite al ayuntamiento cobrar un alquiler por un uso privativo o para una actividad no abierta a todo el público”, expone a este diario. El primer edil señala que a partir de ahora estas actividades lucrativas tendrán que pagar un alquiler, abonando la correspondiente tasa. Molina afirma que “no buscamos recaudar dinero, sino generar un instrumento para regular el uso”. Y añade que también permitirá mantener el patrimonio local. “Los usos serán compatibles con el espacio patrimonial y las autorizaciones serán con la máxima garantía para conservar el patrimonio”.

Además de la tasa, los organizadores del acto también tendrán que depositar una fianza, que será retornada tras un informe técnico que confirme que no se han producido desperfectos y que la plaza queda en las mismas condiciones de limpieza y mantenimiento existentes antes de la utilización del recinto. El solicitante del uso privativo de la plaza, que tendrá que realizarse a través de una instancia presentada en el ayuntamiento (15 días antes de la utilización), también asumirá la limpieza de la instalación tras su uso.