El CEA Bétera se impone en el XIV Duatló Ontinyent

El XIV Duatló Ciutat d’Ontinyent, tercera prueba del calendario de la Lliga de Clubs de Triatló Caixa Popular, plantó cara a la lluvia y celebró el pasado sábado una carrera de alto nivel. La prueba, organizada por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana y con el apoyo del club local, acogió a más de 400 deportistas que se desplazaron hasta la capital de la Vall d’Albaida para completar un duatlón en distancia sprint y formato individual de 4.600 metros de carrera a pie, 18 kilómetros de ciclismo y otros 2.200 metros de carrera a pie. El CEA Bétera fue el triunfador de la jornada, imponiéndose en las categorías masculina y femenina. En el XIV Duatló de Ontinyent compitieron los deportistas de la Primera Divisió y de la Divisió de Promoció.

Laia Minguet, del Triatló Ontinyent, durante la carrera ciclista del Duatló. / Club Triatló Ontinyent

El podio femenino en Primera Divisió fue para el CEA Bétera, el CDT Resistentia T3 y el Tragaleguas.org. El podio masculino en Primera División lo completaron el CEA Bétera, el Tripuçol y el CDT Resistentia T3. En Promoció, los tres primeros equipos femeninos fueron el 3Reptes de l’Olleria, el CD Adesavi San Vicente y el CT Arena Alicante. Por su parte, los mejores chicos de Promoció fueron los del Triatló Carcaixent, el Best of You 3WO Alzamora y el CT Riba-roja.

Las chicas del Club Triatló Ontinyent, que compiten en la Primera Divisió de la Lliga, quedaron en cuarta posición tras sumar 88 puntos. Ana Maria Candrea, Neus Baldó, Ainhoa Montesinos, Celia Bolinches y Laia Minguet fueron las encargadas de representar al club ontinyentí. En la categoría masculino, pese a que el Duatló no servía al equipo del Triatló Ontinyent para puntuar, ya que los chicos del club no forman parte de ninguna de las divisiones participantes, el deportista Carlos Vaello no quiso perderse la oportunidad de correr en casa, formando parte de la salida Open de la carrera. Estrenándose en el deporte combinado de manera individual, Vaello completó los tres segmentos con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 45 segundos.

Carlos Vaello, del Triatló Ontinyent, durante el XIV Duatló Ciutat Ontinyent. / Club Triatló Ontinyent

El presidente del Club Triatló Ontinyent, Antonio Tortosa, ha destacado el “importantísimo papel que han jugado las voluntarias y los voluntarios. Teníamos por delante una carrera amenazada por el agua, pero la predisposición de todas las personas que vinieron a ayudarnos con la organización hizo que la lluvia quedara como un hecho anecdótico. Tenemos que remarcar también el respaldo de los servicios municipales del Ayuntamiento de Ontinyent, gracias a los cuales ha sido posible un montaje y desmontaje de estas características, y a todas las empresas colaboradoras, que un año más nos han permitido ofrecer una prueba de altísimo nivel”, concluía Tortosa.