Compromís celebra el anuncio del nuevo grado de Veterinaria en Ontinyent pero vigilará que la Generalitat cumpla

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha valorado positivamente el anuncio sobre la voluntad de implantar el grado de Veterinaria al Campus de Ontinyent de la Universitat de València. Su portavoz y jefe de la oposición del Ayuntamiento de Ontinyent, Nico Calabuig, ha destacado que esta noticia es "un triunfo de ciudad, puesto que supone un paso adelante en la consolidación de Ontinyent como ciudad universitaria, un proyecto en el cual han trabajado muchas personas y entidades durante décadas". Además, ha remarcado que desde Compromís, tanto a nivel municipal como desde las Corts Valencianes, se mantendrá una "postura vigilante para garantizar que este acuerdo se ejecute, puesto que la gestión de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón y el Partido Popular cuenta con muchas deficiencias y promesas incumplidas que generan desconfianza".

En palabras de Calabuig, “sin duda, la ampliación de las titulaciones que se imparten en el Campus de Ontinyent es una buena noticia, que nos permite avanzar como ciudad universitaria. Además, la implantación del grado de Veterinaria supondrá un hito importante, para democratizar el acceso a esta formación a través de la universidad pública. La puesta en marcha, crecimiento y consolidación del campus ha sido un trabajo intenso que ha implicado a las diferentes corporaciones y gobiernos municipales, y a muchas personas y entidades a lo largo de los años. Queremos felicitar a toda la gente que lo ha hecho posible, tanto este anuncio reciente como todos los pasos anteriores, y esto incluye el actual gobierno municipal y los anteriores que han trabajado por la universidad en Ontinyent. Es un triunfo de ciudad que celebramos de forma sincera”.

El regidor valencianista también señala que “la implantación de un nuevo grado todavía hace más necesaria una cuestión que venimos reclamando hace tiempo desde Compromís per Ontinyent, y que es afrontar los diferentes retos para convertirnos en una verdadera ciudad universitaria, y hacerlo con garantías de futuro. Aspectos como el acceso asequible a la vivienda para estudiantes, pero también para la población local, la revitalización del centro histórico, la ampliación de la oferta cultural o el aprovechamiento de sinergias entre la universidad y el tejido productivo local y comarcal tienen que ser una prioridad en la gestión municipal. Solo así podremos aprovechar el impulso universitario para reforzar la ciudad y los servicios con que cuenta como capital comarcal, convertir la llegada de estudiantes en una oportunidad para revitalizar los barrios, y no tensionarlos con alquileres desorbitados y falta de alternativas para la juventud”, ha expuesto Calabuig.

El jefe de la oposición municipal también ha apuntado que “como decimos, celebramos este paso adelante, pero queremos decir alto y claro que adoptaremos una postura muy vigilante. A estas alturas, lo que se ha acordado y firmado es un protocolo de intenciones. No tenemos que olvidar que la gestión de la Generalitat Valenciana del Partido Popular con el apoyo de Vox está demostrando ser nefasta y perjudicial en muchos aspectos, entre ellos la educación. No confiamos en Carlos Mazón, de hecho, después de sus reiteradas mentiras sobre la gestión de la dana y su poco respeto por las víctimas, no lo consideramos legitimado para seguir siendo presidente de la Generalitat. Esto nos hace estar especialmente vigilantes, tanto desde el ámbito municipal como a través de nuestros diputados y diputadas en las Corts Valencianes, puesto que es fundamental para Ontinyent y la comarca que este acuerdo se haga efectivo”. “Tenemos un firme convencimiento en la apuesta por la educación pública y la mejora de Ontinyent en el ámbito educativo. Buena prueba de esto es que el Pla Edificant, impulsado por Compromís desde la Generalitat Valenciana, ha supuesto y supondrá la inversión de 40 millones de euros en todos los centros educativos públicos de Ontinyent, con actuaciones ya iniciadas o aprobadas para la mejora, reforma o incluso nueva construcción, como en los casos del IES l'Estació, ya en marcha, o el futuro Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis, que esperamos que se inicie pronto. La inversión educativa en Ontinyent es clave para la construcción de una ciudad con futuro. Cuando Compromís gobierna en el País Valencià, siempre garantizamos que las inversiones llegan y se hagan efectivas. Y lo seguiremos haciendo pase lo que pase”, ha concluido Nico Calabuig.