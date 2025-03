Las protectoras celebran el anuncio del hospital veterinario en Ontinyent: "Hace mucha falta"

Rufino Lobato es el responsable de la protectora Orejotas de la Vall d'Albaida y se dedica a buscar familias adoptantes para aquellos animales que lo necesitan. Hace poco vivió de cerca la muerte de un perro por una torsión de estómago que no pudo ser tratado con la diligencia que requería el caso. "Al no haber urgencias veterinarias en Ontinyent no llegamos a tiempo", lamenta.

El testimonio refleja una demanda que las asociaciones que trabajan sobre el terreno y los dueños de mascotas de la comarca llevan tiempo trasladando. Por eso, el anuncio de la implantación de un hospital clínico veterinario de 5.000 metros cuadrados que abrirá 24 horas los 365 días del año en Ontinyent, asociado al despliegue de la primera facultad pública de Veterinaria en la Comunitat Valenciana, ha sido especialmente celebrado estos días entre los sectores animalistas.

"Si se cumple sería genial. En Xàtiva hay servicio de urgencias, pero ahora mismo el hospital más cercano que tenemos es el de Alzira (a 45 minutos) y para casos más complicados hay que desplazarse a Silla, con el gasto que ello comporta", subraya Rufino, que gestiona un refugio con 35 animales y precisa de "bastantes atenciones veterinarias" al cabo del año.

Para Gloria Pérez, representante de Animalistes de la Vall d'Albaida (AVA), la llegada del hospital veterinario a Ontinyent es "una buenísima noticia" que valora "muy positivamente". "Hacía mucha falta porque no tenemos urgencias veterinarias y nos obligan a desplazarnos a Silla, que es carísimo", señala. "Al cabo del año tenemos muchas atenciones veterinarias. Estamos trabajando con casas de acogida y con la Mancomunitat de la Val d'Albaida, que cubre muchos gastos, pero aún así cuando se trata de animales con enfermedades o que tienen que ser operados supone desembolsos importantes", apunta Gloria.

Tanto esta como Rufino esperan, eso sí, que el futuro hospital no fije precios demasiado elevados por las atenciones (como ocurre en el hospital veterinario universitario de València) para que puedan "abaratarse los costes" porque las asociaciones animalistas "van ahogadas".

Así define la situación actual la vicepresidenta de la Protectora de la Vall d'Albaida, Laura Cucart. "El hospital es una buenísima noticia, porque las clínicas veterinarias que colaboran con nosotros con precios reducidos no dan servicio de urgencias". A su juicio, la iniciativa permitiría "colaborar con las protectoras y promover adopciones". A su vez, Cucart confía en que la implantación del grado de Veterinaria en Ontinyent permita "crear más concienciación en la ciudadanía".

La comunidad veterinaria aplaude el anuncio

La protectora de la Vall d'Albaida afronta muchas atenciones veterinarias. "Hay meses que nos gastamos 1.000 euros y se pagan con donaciones y aportaciones de los voluntarios. Solo podemos ir a lo justo: muchas veces no podemos alcanzar el nivel que haría falta", incide.

Aún así, la vicepresidenta de la entidad echa en falta más respaldo de la administración a las asociaciones que cuidan animales. "Igual que se promueve Ontinyent como ciudad educadora nos gustaría que también fuera ciudad animalista y se fomentara más el bienestar animal". Cucart pone el foco en la necesidad de crear un refugio "porque el que hay en la comarca no admite gatos y no funciona en fin de semana". También pide "más presupuesto" para las colonias felinas, dar mayor visibilidad a sus voluntarias, una actualización de las ordenanzas municipales, que considera "obsoletas" y una mayor formación de la Policía Local. "Faltan recursos", apostilla.

Por otra parte, la comunidad veterinaria también ha aplaudido el anuncio de la implantación del primero grado público de Veterinaria en el Campus de Ontinyent de la Universitat de València como una "oportunidad histórica para el sector" y para la formación de nuevos profesionales. Hasta ahora, muchos estudiantes se han visto obligados a marcharse fuera de la Comunitat Valenciana o a depender de un gran esfuerzo económico para poder estudiar la titulación.