El Atzeneta necesita ganar al Crevillente para seguir soñando con el playoff

Aun con la resaca del derbi de la Vall d’Albaida, que dejó un gusto dulce al Ontinyent 1931 y algo más amargo para el Atzeneta, se llega a la vigesimoquinta jornada de la Tercera Federación en la cual los dos equipos valldalbaidins se encuentran a solo un punto de distancia entre ellos y equidistantes a las posiciones de playoff y descenso.

Este sábado a las 16:30 horas, el Atzeneta vuelve al Regit para recibir al Crevillente Deportivo. El encuentro estará dirigido por Pablo González del Rey, asistido en las bandas por Jaime Eduardo Madrid Arango y Andreu Hernández Olmos. Los de Fran Giménez llegan al duelo tras la derrota en el Clariano (1-0), pero con el buen sabor de boca que dejó su último partido en casa, en el cual se impusieron al Atlético Levante (2-1), que significó volver a sumar de tres más de dos meses después. Son 6 puntos la distancia que mantienen con el playoff, pero no pueden fallar si quieren seguir en la lucha por conseguir los puestos de promoción, mientras que la distancia con el descenso es de cinco puntos, pero las sensaciones son de que hay un mundo entre el equipo taronja y los conjuntos que pelean por salvar la categoría. Su rival, el Crevillente, está en descenso, a tan solo un punto de salir de la zona roja de la clasificación. Los de Dani Pina llegan al duelo tras ganar la pasada semana "in extremis" al Jove Español (2-1). No hay jugadores sancionados por parte de ninguno de los dos equipos. El resultado del partido de la primera vuelta que se disputó en tierras alicantinas fue de 0-1 con gol de Salva Martí.

Este domingo a las 12 horas, el Ontinyent visita al Villarreal C. Ignacio Sánchez-Ferragut Calvet será el encargado de dirigir el partido con la asistencia en las bandas de Alejandro Montoya Beltrán y Gorka Paredes Tronchoni. Tras una dinámica de dos derrotas, un empate y una victoria, los de Roberto Bas se medirán al filial groguet tras imponerse por la mínima a sus vecinos de comarca, tres puntos que les sirvieron para llegar con mucha moral al duelo de este fin de semana. Con una situación muy parecida con la del Atzeneta con lo que respecta a las distancias en la clasificación con el playoff y el descenso. Las sensaciones para los blanc-i-negres han sido un poco más alarmistas a lo largo de la temporada por no conseguir una dinámica larga de buenos resultados y haber llegado a coquetear con el descenso. Para medirse al minisubmarino, el conjunto de la capital de la Vall d’Albaida tiene la baja por sanción de David Micó y el guardameta, Marcos Leganés, una pieza clave en el partido de la anterior jornada. Ante la baja del portero titular, asistiremos al debut de Víctor Vicedo en la portería. El Villarreal de David Albelda arrastra una mala dinámica de tres derrotas y un empate en las últimas cuatro jornadas. El pasado fin de semana perdieron ante el Atlético Levante (2-1). El resultado en la primera vuelta entre castellonenses y ontinyentins fue de empate sin goles.