Baño de realidad, y no hago referencia a la mucha agua que cayó el pasado domingo en La Murta, ni a la que se quedó sobre el terreno de juego, tampoco a que el rival «nos diera un baño» por ganarnos 0-3. No me refiero a nada de eso, aunque también tuvieron su protagonismo.

Me refiero a que el rival me pareció un equipo muy serio, con las ideas claras, motivado ante la posibilidad del ascenso, peleón, experimentado y mucho más alto que nosotros.

Es cierto que el Olímpic planta cara siempre, que le van bien los buenos equipos, y así pudo ser si las circunstancias hubiesen sido otras, pero esta vez, se notó en el terreno de juego esa diferencia de plantilla, y repito, eran más altos que nosotros.

Baño de realidad porque creo que tenemos que aceptar que va a ser muy difícil superar a este equipo en la clasificación, y que nos tenemos que centrar en ser el mejor, en el caso de que el Benigànim no flojee, o estar los dos mejores de los demás si lo hace. Queda liga, es cierto, pero también quedan menos opciones.

Estamos en un momento clave: o ganamos los próximos partidos, o sumamos de tres en tres, o tendremos un final tranquilo de liga y liberaré alguna fecha en la agenda. Pero no quiero eso, no lo quiero porque tal vez la tranquilidad venga acompañada de resignación o decepción, y el Olímpic, no lo olvide, es todavía un enfermo recuperación y no está para resfriados. Y repito: ellos eran más altos. n

