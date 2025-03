Jorge Rodríguez: política de llarg abast

EL PACTE DEL MUSEU

La política actual ha esdevingut un espectacle de consum ràpid, en el qual la immediatesa i la polarització han substituït el debat pausat i la reflexió. Això fa que la gestió i el bé comú queden en un segon pla. En aquest context, cada vegada és més difícil trobar lideratges sòlids, basats en el rigor i en la visió estratègica.

La sociologia política ens diu que un líder no naix, sinó que es construeix. Per a destacar en aquest àmbit, cal destacar també en tres aspectes fonamentals: capacitat (perspectiva, formació acadèmica i intel·ligència), carisma (personalitat pròpia i empatia) i lideratge (coordinació d’equips i gestió de situacions complexes). Hui dia, en un escenari polític dominat pel soroll, aquests elements encara marquen més la diferència entre un gestor i un simple ocupant d’un càrrec, que sovint dedica més temps a la creació de reels i a l’exhibició constant de la seua ideologia que a pensar en un projecte polític seriós que prioritze el bé comú.

Davant aquest panorama, emergeixen figures que opten per un altre camí. Lluny de la política espectacle, hi ha líders que basen el seu treball en la constància, en el rigor i en la discreció. Un exemple és Jorge Rodríguez, que ha impulsat la implantació del grau de Veterinària a Ontinyent, un projecte de gran envergadura que ha pres forma gràcies al paper que ocupa Ens Uneix en la política valenciana.

El 22 de gener, en una reunió amb Caixa Ontinyent, Rodríguez —davant la sorpresa dels presents— va posar damunt la taula la possibilitat de plantejar a la Universitat de València la implantació del grau de Veterinària a Ontinyent. Dit i fet, el 6 de febrer ja es va celebrar al Museu del Tèxtil una trobada clau amb el gerent de la Universitat de València, en què es van presentar plànols, xifres i informes sectorials. Una recerca i un treball fet des de l’Alcaldia d’Ontinyent, i amb el qual Jorge Rodríguez va fer una llarga exposició davant l’atenta mirada del gerent i d’un equip de persones (la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix; el director general de Caixa Ontinyent, Vicent Penadés; el president de l'Obra Social, José Pla; Ricard Gallego i un servidor), que creien en la utopia que Ontinyent podia ser la primera ciutat de la Comunitat Valenciana a oferir el grau de Veterinària.

La bona resposta del gerent va consolidar el 'Pacte del Museu' i assentà els primers pilars per a fer realitat un projecte històric, que superarà els 40 milions d'euros d'inversió.

EL PAPER DEL POLÍTIC

El sociòleg Max Weber va establir una classificació dels tipus de lideratge que encara hui és vigent. El lideratge racional-legal, característic de les societats modernes, es basa en normes, institucions i un coneixement tècnic que permet prendre decisions informades. A diferència del lideratge tradicional o purament carismàtic, aquest model requereix planificació, coneixement i capacitat de gestió. És en aquest últim model en el qual encaixa Jorge Rodríguez. La seua trajectòria no s’ha construït sobre la improvisació ni la política espectacle, sinó en la creació i consolidació de projectes amb impacte real. La implantació del grau de Veterinària no és fruit de la casualitat, sinó d’un procés metòdic i de negociacions, amb una visió que difícilment predomina en l'actualitat: la visió a llarg termini.

El lideratge que ha demostrat l'alcalde d'Ontinyent no consisteix a acaparar focus, sinó a gestionar equips, coordinar actors públics i privats i traçar camins viables per a transformar la realitat. La transformació de la Cantereria n'és un exemple, com també ho són l'Hospital d'Ontinyent o el treball que hi ha darrere del desenvolupament del campus universitari de la ciutat.

Les societats modernes, els canvis de tendència i de comportament i molts altres factors sociològics fan que els discursos s'hagen de consumir en 20 segons. Però els projectes sòlids s’assenten sobre idees de llarg recorregut que, per a alguns, requereixen, com si es tractara d'una simbiosi, polítics potents que no tinguen pressa.

La implantació del grau de Veterinària exemplifica aquesta manera d’entendre la política. Mentre tot trontolla, alguns continuen obstinats a seguir el camí òptim que condueix cap al bé comú. I al capdavant d'aquest grup, hi ha Jorge Rodríguez, assentant noves fites que marcaran el futur d’una ciutat i d’una comarca.

La resta forma part de la història.

Suscríbete para seguir leyendo