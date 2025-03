El Olímpic quiere ganar en Torrevieja para seguir con opciones de promoción

El Olímpic quiere seguir con opciones y eso pasa por ganar este domingo en Torrevieja (11.30 horas Municipal Nelson Mandela) y si es posible por dos goles o más de diferencia, dado que los alicantinos ganaron en la Murta 0-2. Esta semana ha sido atípica por la alerta meteorológica y después de una derrota en casa que lo ha alejado de las dos primeras posiciones. El equipo no entrenó en campo hasta el viernes y este sábado vuelve a entrenar, y según ha indicado el entrenador, José Manuel Rueda, “así será si jugamos en casa domingo, todo lo que sea intentar mejorar lo haremos”.

No se recupera a nadie respecto a la última convocatoria. Tobías ya entró unos minutos y Lucho ya tiene más ritmo, mientras que Sergio será baja por acumulación de tarjetas. El portero Rubén volvió la pasada semana a la plantilla. El pretendido delantero uruguayo no puede ser firmado por haber competido ya en otros equipos y no permitirlo la Federación. Ya dejó la plantilla Quintana, a quien se le ha intentado dar salida, y esta semana lo ha hecho Vicent Soler, a quien un nuevo trabajo le ha hecho incompatible entrenar a primera hora de la tarde, y ya ha fichado por el CD Llosa. El juvenil Leo lleva dos semanas entrenando con el equipo y va a continuar haciéndolo.

Tras la derrota del pasado domingo, el mismo entrenador del Olímpic ve casi imposible superar a los colíderes Benigànim y Novelda, a una distancia de ocho puntos, y, por lo tanto, se centra en alcanzar la tercera posición, “que es lo más realista, tenemos que ir a ganar todos los partidos, aunque esa presión nos puede perjudicar, ir partido a partido”. Aunque quedan ocho encuentros por disputar, se va de camino a una auténtica final en la última jornada, en casa, ante el Tavernes.

Respecto al rival de esta jornada, Rueda espera encontrarse un equipo “que tiene bien trato de balón, con jugadores peligrosos arriba, que también quiere ascender, y una buena plantilla. Es uno de los partidos que nos gusta jugar porque tienen intención de jugar”, ha explicado el técnico. Los jugadores ya han cobrado la nómina correspondiente al mes de febrero.

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim abrirá la jornada este sábado visitando a las 16 horas al Eldense B. Un duelo desigual entre dos equipos con posiciones opuestas, líder contra colista. Los de la Vall d’Albaida son primeros en la tabla y buscarán una victoria para mantenerse en lo alto de la clasificación. Los de Elda, por su parte, son colistas y les urge sumar triunfos para abandonar el farolillo rojo.

L’Olleria visita este domingo a las 17:15 horas al CFUD Calpe, un encuentro entre dos rivales directos, seguidos en la clasificación -con los de la Vall d’Albaida por delante- y separados solo por un punto. Ambos conjuntos irán a por la victoria para dejar atrás a un rival directo.