Todos los partidos menos Vox apoyan al Consell Escolar de Canals

Todos los partidos presentes en el pleno municipal de Canals -menos Vox- dieron su voto afirmativo ayer a una moción en la que se apoyaba la decisión del Consell Escolar municipal, que hizo pública su posición contraria a la consulta realizada a causa de la bautizada como «Ley Rovira».

En el municipio de la Costera, la lengua valenciana ha contado con más de 80 % de los apoyos en la consulta y los representantes de PP, Suma’t, Compromís y PSPV mostraron ayer su apoyo en el encuentro. Sin embargo, sí hubo cierto debate entre los presentes.

Abel Recatalà, portavoz de VOX, argumentó su voto en contra en el hecho «de que la educación debe garantizar los derechos de los padres a decidir la lengua y los derechos morales. La consulta es un ejercicio de legítima participación de los padres. Las lenguas regionales no deben imponerse».

Mai Castells (Compromís) explicó que «apoyamos la moción, pero está fuera de tiempo, ya que se han publicado los datos. Presentamos una moción el 30 de enero y no se tramitó. Hablamos de una ley que solo ha servido para generar controversia».

El alcalde Nacho Mira (PP), comentó que «no se votó por urgencia porque lo presentaron tarde. Hablé con los concejales y no me dijeron lo que era... Al final, es lo que estoy cansado de decir: hay que intentar no politizarlo todo. En este tema hemos conseguido ir de la mano todos».

Edu Badal (Suma’t) declaró que «Desde el primer momento no somos partidos de que en cuestiones con la lengua siempre sean los mismos los abanderados. Nadie es propietario de nada. Hemos decidido de ir de la mano de los padres y madres. Nos guste más o menos, hay un gobierno que establece una ley, podemos estar de acuerdo o no... pero la justicia dirimirá si es constitucional».

Christian Juan (PSPV) explicó que «Hablamos de un acuerdo de la comunidad educativa de Canals. En este pleno ya ha salido un acuerdo rechazando el maltrato al valenciano en la mal definida como ley de libertad educativa. Es cierto que se podía haber votado antes. Hablamos de una consulta que no nos une, más bien nos divide y crea un conflicto donde no lo había, vamos a defender el valenciano». La moción salió adelante con un solo voto en contra.