El PSPV critica "la visita a escondidas" de Mazón a la Canal de Navarrés

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, visitó ayer algunos pueblos de la Canal de Navarrés, comarca del interior de la provincia de Valencia donde el temporal se ha dejado notar de forma intensa durante esta semana. La visita no figuraba en la agenda del día y ya se han hecho públicas las primeras reacciones al respecto.

Así, desde el PSPV de Enguera -una de las localidades en las que estuvo- han mostrado su opinión en redes sociales: "Nuestro presidente ha visitado Enguera acompañado del presidente de la diputación, Vicente Mompó, sin bombo ni platillo sin séquito ni periodistas, a escondidas y para que no se entere nadie, ni se le pueda recibir cómo se merece. Creemos que un presidente ha de serlo para todos, independientemente de quien gobierne en la localidad. Es una pena que sus visitas sean de esta manera, ya que no están a la altura de su cargo".

"¿Ahora sí que viene a los pueblos afectados por este nuevo temporal para subsanar todo lo que no hizo en octubre? Sin palabras, señor Mazón. Por mucho que intente aparentar, (por ejemplo, subiéndolo a sus redes), el daño ya está hecho, y ni perdonamos ni olvidamos todas sus mentiras y actos durante los últimos meses", prosiguen.

Intercambio de opiniones entre Vicent Mompó y Roger Cerdà

No ha sido la única opinión hecha pública a raíz de la visita de Mazón a la Canal de Navarrés. Así, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, también han protagonizado un intercambio de opiniones al respecto. Así, Mompó publicó en sus redes sociales varias fotos sobre la visita realizada junto a Mazón: "Sigue lloviendo con fuerza en la Canal de Navarrés. Municipios como Anna, Navarrés y Enguera han acumulado una gran cantidad de agua en los últimos días. Algunas carreteras están cortadas por inundaciones o riesgo de desprendimientos, aunque los expertos prevén que el temporal podría remitir en las próximas horas. Las brigadas forestales continúan monitorizando ríos y barrancos dentro del dispositivo especial", apuntaba.

El alcalde socialista de Xàtiva le contestó a la publicación: "Presidente, solo llueve en los municipios donde el alcalde es del PP? ¿Qué casualidad, no? Habrá que hacer un estudio al respecto...", ironizaba Cerdà. Mompó recogió el guante y no dudó en replicar: "Estudiar? Vosotros sois más de cocinar, no? Ya habéis horneado las ‘primarias’, que te da tiempo a seguirme? El martes estuve en Yátova y en Cheste… no sé si votaron a Bielsa o al régimen, pero son del PSOE y no te vi decir nada. Por cierto, esta mañana he estado entrenando en Xàtiva, que por poco también tiene alcalde socialista... Mira qué día te vienes conmigo, pero después tendrás que pagarte un arroz al horno", apuntaba.

El debate se acabó con un nuevo mensaje de Cerdà: "La diferencia es que en Yátova y en Cheste no te acompañó el Presidente Mazón... Queda claro quién es el que no se atreve a visitar determinados municipios! ¿Por qué será? En cuanto a las primarias, es normal que te cueste de entender... vosotros sois más de cuaderno azul....", escribió el alcalde setabense.