El colegio multicultural de Xàtiva donde el valenciano roza el 100% de los votos

El 69,5% de las familias de Xàtiva que han votado en la consulta de la lengua escolar promovida por la Conselleria de Educación se han decantado por la enseñanza en valenciano. Este porcentaje es mucho más elevado si se pone el foco exclusivamente en los colegios e institutos públicos de la ciudad, donde el respaldo a la lengua autóctona ha sido masivo, mientras en los privados y concertados el castellano ha sido generalmente la opción más apoyada.

Pero si hay un centro que se ha volcado con el valenciano ha sido el CEIP Taquígraf Martí, donde esta elección ha recabado el 100% de los votos en todos los niveles escolares desde infantil exceptuando 2º de primaria, donde el castellano ha obtenido el apoyo de una familia (el 7% de los contabilizados).

El resultado es especialmente llamativo teniendo en cuenta las singularidades que históricamente han rodeado al Taquígraf: un centro emplazado en una zona del centro histórico caracterizada por las rentas bajas de los hogares, con un porcentaje alto de alumnos de familias con pocos recursos económicos (el 80% son beneficiarios de becas de comedor) y de origen extranjero.

Aunque no ha votado toda la población escolar (en educación infantil ha habido más movilización), la directora del colegio, Neus Juan, destaca que la respuesta a la consulta ha sido "bastante importante" en cuanto a participación. Una circunstancia que atribuye al intenso trabajo desplegado por un grupo de madres, con el apoyo de la secretaría del centro, para facilitar toda la información y la ayuda necesaria a aquellas familias con mayores complicaciones para manejarse con medios tecnológicos y votar en el proceso. "Somos un centro en el que se interactúa mucho y hay mucha relación con las familias; las cosas se comentan y se tratan de facilitar al máximo", indica Juan.

La directora del Taquígraf recalca que el centro tiene "unas características muy particulares", con una diversidad de alumnado "enorme": conviven alumnos brillantes de familias muy estructuradas y escolares que por su procedencia o por otro tipo de dificultades necesitan una atención especial. "Hemos conseguido que este deje de ser un centro marginal para pasar a ser todo lo contrario: todo el mundo tiene cabida para formarse y prepararse", indica Juan.

En ese sentido, el proyecto educativo y lingüístico del colegio "permite que cualquier alumno se integre tenga las características que tenga. Utilizamos recursos para dar una atención individualizada al alumnado que lo necesita porque es algo beneficioso para todo el mundo: los niños se educan en pluralidad y riqueza pero, al mismo tiempo, el que tiene un buen nivel no sufre un detrimento". La directora califica al centro como de "élite" porque "todo el mundo encuentra la posibilidad de avanzar sin importar sus circunstancias". Juan destaca la "formación humana" de los escolares para inculcarles valorescívicoss y educativos, que aprendan a valorar la cultura y a tener pensamiento crítico.

"La lengua aquí no es un obstáculo y nunca lo ha sido. El aprendizaje de varias lenguas en un fuente de enriquecimiento y si alguien no conoce el valenciano se le da recursos especiales y se sigue un proceso de adaptación. Una de las alumnas más brillantes que tenemos vino el año pasado desconociendo todas las lenguas. Hoy recita poemas en castellano y se expresa en valenciano en cualquier conversación. La adquisición de más de una lengua requiere un esfuerzo, pero como recompensa a ese esfuerzo hay posibilidades enormes", reflexiona Neus Juan. "Los que hacen de la situación lingüística de nuestro país una barrera se equivocan", apostilla la directora, que indica que el centro ahora pasará a adaptar el cronograma de tiempo que se vehicula para cada lengua para garantizar el cumplimiento de la ley y que se respete la decisión de las familias". El Taquígraf ha recibido en los últimos años mucha demanda de matriculaciones y desde hace tres tiene el cupo de inscritos completo. Un indicador de que se hacen las cosas bien.

Implicación de la AMPA

Neus Ventura, integrante de la junta de la AMPA del Taquígraf Martí y del colectivo Famílies pel valencià de La Costera, remarca el "trabajo constante" desarrollado por la asociación desde octubre para informar al máximo de la consulta y que toda la gente fuera conocedora de sus implicaciones. "Hemos enviado circulares y hemos tratado de forma cercana todo el proceso", apunta. "Una parte de las familias tienen dificultades económicas y son extranjeras. Les hemos explicado que la mejor forma de estar en sociedad es conocer la lengua propia. Queremos ser sociedad acogedora y que los niños que vienen de fuera se puedan sentir en casa", incide Ventura, que atribuye el resultado la consulta al "boca oreja".

La representante de la AMPA, que se ha encargado de impulsar el movimiento a favor del valenciano en la votación en la Costera, coordinando actos y movilizando a familias en toda la comarca, asegura que todo el esfuerzo "ha valido la pena", aunque recalca que el proceso "no se ha acabado". Y censura que sus hijos, con la nueva ley en la mano, impartirán menos tiempo lectivo en la lengua propia que ella en Bachillerato. "No me parece justo ni libre", zanja.

En otros colegios públicos de Xàtiva como el Attilio Bruschetti o el Martínez Bellver, la opción del valenciano también ha sido respaldada por un 100% de familias en diversos niveles educativos.