El Atzeneta gana al Crevillente y consigue la segunda victoria consecutiva como local

Con estados de ánimo muy diferentes llegaban los equipos de la Vall d’Albada en Tercera Federación a la jornada del pasado fin de semana tras el derbi que se llevó el Ontinyent 1931. El Atzeneta volvía a casa con la misión de sumar los tres puntos para seguir cerca del playoff, y lo consiguió. Los de Roberto Bas, por su parte, con una inercia positiva, visitaban al Villarreal con la intención de encadenar dos victorias consecutivas y romper con la maldición como visitantes, pero no lo logró.

El Atzeneta recibió al Crevillente el sábado en un partido con poco control y juego muy directo. El inicio del partido fue una declaración de intenciones del conjunto taronja con un desplazamiento largo de Ballester, cuyo bote del balón sorprendió al portero, que tuvo que desviar a córner. El acercamiento del Crevillente llegó minutos después con un disparo desde el interior del área que repelió el portero. El partido se desarrollaba sin demasiadas ocasiones de peligro, hasta que en el minuto 20 Luispa puso un centro en el área que llegó hasta el segundo palo donde estaba Gorxa libre de marca para abrir el marcador (1-0). Con una acción a balón parado intentaba reaccionar el Crevillente, pero Ferri se mostraba muy seguro y apenas le creaban peligro. La primera parte finalizó con un nuevo susto para los taronja al estrellar los alicantinos un balón en el travesaño. El segundo período tuvo un guion parecido con un Atzeneta que quiso amarrar el resultado y los blanquiazules que fueron en busca del gol sin demasiadas ideas. Los de Dani Pina tuvieron el primer acercamiento con un remate acrobático inofensivo, y los de Fran Giménez con una contra que terminó en las manos del guardameta. Superada la media hora de la segunda parte, Gorxa tuvo opciones de ampliar el marcador con un disparo de falta que se topó en el palo. El partido terminó con la ocasión más clara para el Crevillente con un doble remate al poste que evitó la derrota del Atzeneta. Los de Frangi sumaron los tres puntos para seguir creyendo en el playoff.

El Ontinyent 1931 viajó en la mañana del domingo para visitar al Villarreal C con una asignatura pendiente, ganar a domicilio. De nuevo, los de Roberto Bas suspendieron lejos de casa. Con confianza, tras ganar al Atzeneta y ante un conjunto groguet en mala dinámica, así llegaban los ontinyentins al partido. Con las intenciones claras de buscar el gol, llegaron las aproximaciones de unos y otros, pero sin demasiado acierto. En el minuto 25 el minisubmarino decantó la balanza y Linares abrió el marcador (1-0). La respuesta del Ontinyent 1931 llegó de las botas de Richart y Revert que no pudieron empatar el encuentro antes del descanso. Tras el paso por los vestuarios, los de David Albelda no dieron oportunidad de reacción e Hinojosa, con un gran gol, ampliaba distancias en el marcador (2-0). Fluixà intentó recortar distancias con un remate de un saque de esquina y Vicedo salvaba el tercer gol amarillo en su debut en la portería. El técnico valldalbaidí intentó revolucionar el equipo con cambios, pero en el tramo final llegó la sentencia con un nuevo gol de Hinojosa (3-0). Andreu fue expulsado en los últimos minutos y se perderá el próximo partido. El Ontinyent 1931 no pudo aprovechar la inercia positiva y de nuevo se ve cerca de los puestos de descenso, pero sin sensaciones de que pueda peligrar la categoría.